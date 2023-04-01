愚人節臉書頭貼換「芯球崛起」　徐巧芯：可以當立委初選主軸

▲徐巧芯。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委初選「撕芯裂費」戲碼仍未停歇，主角之一的台北市議員徐巧芯今（1）日在臉書大頭貼上換上一張電影《猩球崛起》主角猩猩「凱撒」的頭像，並喊出「芯球崛起」。徐巧芯受訪時表示，今天剛好是愚人節所以想要娛樂大家一下，這部電影名稱也用她的名字的「芯」來改變，剛好也是這次立委初選她自己的主軸。

徐巧芯今日上午9時許，把自己臉書粉專的頭像，更換成電影《猩球崛起》中主角猩猩「凱撒」的頭像，並註明「芯球崛起」外加一顆愛心。

▲徐巧芯臉書換頭貼。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

徐巧芯今下午出席復盛里活動時，對此表示，以往愚人節都會想一些梗娛樂大家，最近大家猩猩狒狒討論熱烈，她自己也想要多利用自己「芯」，希望自己可以崛起，同時也可以是立委初選主軸，利用「凱薩」娛樂大家。

不過，該貼文也有人表示，「得意不可忘形啊」，徐巧芯回應，當然沒有得意忘形，就是愚人節開玩笑，她都是腳踏實地的在為民服務，也到每一個黨員家裡拜訪，希望可以獲得大家支持，國民黨2024沒有得意忘形的本錢，民調最近也不穩定，所以不會得意忘形，現在要衝破障礙，讓國民黨可以重返執政，愚人節過後，掃市場、該做的事情都會做。

