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10社團300萬粉遭滅團...臉書這樣回應　他們火大組自救會討公道

▲▼ 《漂亮媽咪寶貝出清二手全新挖寶》社團管理員AMY控訴臉書無預警關他們的社團 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 《漂亮媽咪寶貝出清二手全新挖寶》社團管理員AMY控訴臉書無預警關他們的社團 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

台灣每天約有1000萬人使用臉書（Facebook），然而近期有許多臉書社團慘遭「滅團」，眾多社團負責人（包含：旅遊飯店、母嬰二手、貓狗寵物到中古車等10多個社團，粉絲數超過300萬）找上新北市議員蔡淑君陳情，有些人只接到「違反社群守則」就被關站，有的連警告都沒有就全部不見，經向臉書申訴皆無下文，如今眾人出面控訴臉書不公並成立自救會，盼能保障自身權益；臉書公關回應，除非少數的BUG，不然違規文章照片都會予以通知，不會亂關站。

陸續遭到滅團的臉書社團有：「全球飯店住起來」41.5萬、「好想去日本 好康踩雷不藏私」17萬、「好想去日本 好康踩雷不藏私」1.5萬、「台灣景點分享站」69.3萬、「漂亮媽咪寶貝 出清二手全新 跳蚤市場來挖寶」23.5萬、「貓狗寵物用品二手貨」21萬、「二手婦幼母嬰用品交流平台」23萬人、「二手車·中古車 汽車買賣交流平台」18萬人、「孕媽●嬰兒●幼兒二手用品交流」12萬，「路上觀察學院」41萬，超過10個社團以上抗議臉書不公。

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自救會主要聯絡人、《全球飯店住起來》管理員之一的花洛米表示，社團成立於2020年5月底，當時疫情正蔓延，沒人敢住飯店。他們發現每個飯店都在推出促銷方案於是決定成立「全球飯店住起來」，一路成長到41.5萬人。中間將近3年的時間，社團每天都提供大家飯店各種相關資訊，他們每篇分享貼文都是管理員審核過才會放行的，就連留言他們也都會常常去巡視，而社團不討論政治，也沒有任何腥羶色，可說是乖寶寶社團。

花洛米說，然而，社團在2023年2月18日無預警地收到通知說違反社群守則，所以社團被停用，除了錯愕還是錯愕，到底違反什麼守則？他們寫信到FB，但是2週過去了，社團依然停用中，FB也沒回信，希望FB給我們一個清楚的說明，即使違反了，不也該是先通知我們去處理。

《漂亮媽咪寶貝出清二手全新挖寶》社團管理員AMY表示，他們成立7年時間已累積了有24萬人，因為是私密社團管理嚴謹，加入者帳號使用必須滿2年且不能國外帳號，都是一筆一筆審核才能入團。

AMY說，去年的12月被無預警消失掉，突然有一天點進去社團，整個畫面是不見的，因為這個社團很用心經營，臉書後台系統卻連警告、通知都沒有，希望臉書可以明確告知文章內容或有那裡違反守則，並且給機會改善，而不是突然就不見。

《路上觀察學院》社團管理員老張表示，社團在2021年4月與10月分別被滅團，一年被滅了兩次，現在社團人數雖然累積到76萬人，自嘲還不知道可以活多久。當初被滅團的時候點進去，什麼都看不見，只會告訴你違反社群守則，最後只能被動接受社團沒了這個事實，會想一起成立自救會的原因，就是希望臉書能夠改善，別抹滅大家長久經營社團的苦心。

▲▼ 《漂亮媽咪寶貝出清二手全新挖寶》社團管理員AMY控訴臉書無預警關他們的社團 。（圖／記者戴上容翻攝）

《好想去日本》與《好想去泰國》的社團管理員布雷克則說，去年國境剛開放成立社團，3個月內就成長16萬人，未料2月15日遭臉書官方以違反「社群守則」，就直接關閉，經申訴後2天雖有再開啟，在更謹慎審文下，竟在1周後2個社團又被停用。社團內提供的資訊對出國旅遊相當受用，希望未來臉書能先通知哪一個訊息有問題，或是去懲罰那一個發錯文的人，而不是直接關掉社團。

臉書簡姓公關回應，審核機制上不會只有說「違反社群守則」就關社團，舉例有人PO了小孩裸照露點的照片，會針對這則貼文通知違反社群守則的兒童性剝削、裸露，也有些行為像垃圾訊息，社團成員短時間、大量散布同一則訊息，就會判定違規；還有罵426、納粹與黑人一樣，屬於散播仇恨言論

簡姓公關表示，每個社團遇到違規狀況可能不一樣，但是違規狀況沒被指出來是不可能的，管理員都會知道情形然後申訴，除非少數遇到「BUG」，不然大致的狀況下，都會讓管理員知道是哪一則有違規並跳通知出來。至於這些社團能否恢復？他允諾會去嘗試了解看看，其中有無申訴的可能性。

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