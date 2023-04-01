不開玩笑！必勝客開賣超狂「無料比薩」　只剩邊邊網笑翻：很省工

▲必勝客愚人節開賣無料比薩。（影／記者洪巧藍攝）

記者蕭筠／台北報導

沒在開玩笑！人氣速食品牌「必勝客」無預警宣布在愚人節開賣「無料比薩」，打開比薩盒裡頭只有一整圈芝心餅皮，超狂創意吸引上萬網友注意，紛紛直呼「吃起來」、「有你的」、「太強了」、「這個披薩應該很省工」，更有不少人買單曬出開箱照，掀起超高討論。

▲必勝客愚人節開賣無料比薩。（圖／業者提供）

▲比薩盒打開真的只有芝心餅皮。（圖／記者洪巧藍攝）

▲必勝客「零傷害比薩」芝心圈圈。（圖／記者洪巧藍攝）

必勝客今（1）日愚人節在臉書粉專發出「致歉公告」表示：「對不起⋯⋯必勝客不敢再開玩笑了！」並宣布開賣全新力作「零傷害比薩」，仔細一看，整個比薩僅剩下最外圈的芝心餅皮，讓大批網友全都笑翻，更紛紛曬出開箱照，業者則表示「芝心圈圈」即日起至4月7日限時開賣，只喜歡吃餅皮的餅皮控把握機會吃。

▲「NENE CHICKEN」旗下超人氣品牌「BONGOUSSE 韓米堡」登台了。（圖／記者蕭筠攝）

另，韓國人氣連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」旗下超人氣品牌、有著「國民漢堡」之稱的「BONGOUSSE 韓米堡」則在近日強勢登台每顆韓米堡是嚴選台灣花蓮富里契約栽種的初雪美姬品種米每日現煮，再拌入韓國純芝麻油、海苔，並搭配韓國空運特製醬料製成每種口味，完整還原最道地韓國國民美食，且一口氣就提供超過20種口味任選任吃，選擇超豐富。

首推吃得到所有標配好料的「BONGOU KING」，雙層米堡夾進了炒豬肉、炒泡菜、煎蛋、鮪魚沙拉、起士及午餐肉，每一口都超罪惡，還有超道地的「春川起士辣炒雞韓米堡」、台灣人最愛「薯餅鮪魚韓米堡」等，以及午餐肉蛋、洋釀炸雞、炸豬排等口味，通通超欠吃，同步也提供客製化加料服務，想一口就能吃到3層午餐肉也沒問題，韓米堡即日起只在永春店限定開賣，每日限量、售完為止。