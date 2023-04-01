六都市長施政百日好感度墊底　侯友宜：市政成果市民有目共睹

▲侯友宜視察土城公有靈恩納骨塔。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

六都市長上任滿滿一百天，根據最新出爐的施政好感度民調顯示，高雄市長陳其邁奪冠，新北市長侯友宜則為墊底。對此，侯友宜今（1）日受訪時表示，新北市的建設都在如火如荼進行，塭仔圳、五股垃圾山等都是市民有目共睹的，新北市的進步有賴大家積極努力。

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心31日公布六都市長施政百日好感度民調，調查整體排名為高雄市長陳其邁（3.12）、台南市長黃偉哲（2.54）、台北市長蔣萬安（1.87）、台中市長盧秀燕（1.64）、桃園市長張善政（1.41）、新北市長侯友宜（0.69）。

侯友宜今視察土城公有靈恩納骨塔，媒體問到好感度排名墊底議題時，他回應，新北市的建設如火如荼進行中，現階段跟里長座談解決民眾的大小事，包括新北公托120家，以及新北許多軌道建設都如火如荼大翻轉，塭仔圳、五股垃圾山等，也都是有目共睹，新北市的進步有賴大家積極努力，市府也會把民眾反映的問題快速解決，像今天來到納骨塔也是因為民眾需求。

媒體再問，但現在民調不只輸給賴清德，且在新北市民調還輸給柯文哲，市議員葉元之說是因為談話沒重點，是否擔心沒表態支持度持續下滑？侯友宜回應，謝謝大家關心，他每天都在新北傾聽民眾聲音，讓新北建設大小事快速往前走，尤其規劃的2030願景並沒有耽誤，一步一腳印全力在做，新北幅員遼闊，每天都在各地，大家一起解決民眾問題。

