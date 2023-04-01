　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

六都市長施政百日好感度墊底　侯友宜：市政成果市民有目共睹

▲▼ 侯友宜視察土城公有靈恩納骨塔 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜視察土城公有靈恩納骨塔。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

六都市長上任滿滿一百天，根據最新出爐的施政好感度民調顯示，高雄市長陳其邁奪冠，新北市長侯友宜則為墊底。對此，侯友宜今（1）日受訪時表示，新北市的建設都在如火如荼進行，塭仔圳、五股垃圾山等都是市民有目共睹的，新北市的進步有賴大家積極努力。

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心31日公布六都市長施政百日好感度民調，調查整體排名為高雄市長陳其邁（3.12）、台南市長黃偉哲（2.54）、台北市長蔣萬安（1.87）、台中市長盧秀燕（1.64）、桃園市長張善政（1.41）、新北市長侯友宜（0.69）。

侯友宜今視察土城公有靈恩納骨塔，媒體問到好感度排名墊底議題時，他回應，新北市的建設如火如荼進行中，現階段跟里長座談解決民眾的大小事，包括新北公托120家，以及新北許多軌道建設都如火如荼大翻轉，塭仔圳、五股垃圾山等，也都是有目共睹，新北市的進步有賴大家積極努力，市府也會把民眾反映的問題快速解決，像今天來到納骨塔也是因為民眾需求。

媒體再問，但現在民調不只輸給賴清德，且在新北市民調還輸給柯文哲，市議員葉元之說是因為談話沒重點，是否擔心沒表態支持度持續下滑？侯友宜回應，謝謝大家關心，他每天都在新北傾聽民眾聲音，讓新北建設大小事快速往前走，尤其規劃的2030願景並沒有耽誤，一步一腳印全力在做，新北幅員遼闊，每天都在各地，大家一起解決民眾問題。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LINE BANK入帳了！　14家銀行搶先發6000　
快訊／超崩潰！　蘇花「雙塞」變停車場
快訊／多車連環撞！　國1紫爆
快訊／馬英九激動哽咽！　數度拭淚
超臭影片曝！　高雄20歲男撞進垃圾車
快訊／台82死亡車禍！整車撞爛　20歲女慘死
雨帶幾乎不動！　鄭明典：像台灣掛彩帶持續到下午
31歲男酒駕自撞！　拋飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九返湖南祭祖　內容兩度提「當選中華民國總統」

私菸案記過少將轉任駐英公使！　他轟：愚人節在娛民嗎？

民進黨14個立委選區協調未果　將進入初選階段

六都市長施政百日好感度墊底　侯友宜：市政成果市民有目共睹

陳建仁批「屈從附和中國」　馬辦反嗆：遺憾他走上蘇貞昌老路

1年10萬！主秘被爆濫領加班費　運安會：已函送政院政風處

蔡英文未見蓬佩奧　郭正亮揭：「這事」發生後有一些狀況

與瓜地馬拉僑胞餐敘　蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停止

中國要瓜地馬拉做「正確選擇」　總統府：台瓜邦誼如瓜國咖啡香醇

過境紐約見政要　蔡英文與美眾議院少數黨領袖會談

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

六月手機遭兒子「破解密碼」　「刷一萬儲值遊戲」嘆：每天諜對諜

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

馬英九返湖南祭祖　內容兩度提「當選中華民國總統」

私菸案記過少將轉任駐英公使！　他轟：愚人節在娛民嗎？

民進黨14個立委選區協調未果　將進入初選階段

六都市長施政百日好感度墊底　侯友宜：市政成果市民有目共睹

陳建仁批「屈從附和中國」　馬辦反嗆：遺憾他走上蘇貞昌老路

1年10萬！主秘被爆濫領加班費　運安會：已函送政院政風處

蔡英文未見蓬佩奧　郭正亮揭：「這事」發生後有一些狀況

與瓜地馬拉僑胞餐敘　蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停止

中國要瓜地馬拉做「正確選擇」　總統府：台瓜邦誼如瓜國咖啡香醇

過境紐約見政要　蔡英文與美眾議院少數黨領袖會談

快訊／國1北斗也撞了！「5車連環撞」佔2車道　回堵3公里

南警掃蕩槍毒　台南、南投緝獲3男持槍毒還偷電纜

AD扭傷倒地照砍38分17籃板　湖人勝率首破5成竄升西區第7

馬英九返湖南祭祖　內容兩度提「當選中華民國總統」

速霸陸雨季健檢開跑　指定零件限時85折、滿額再送好禮

從睡姿就可以看出異性緣好壞！仰躺朋友超多但沒戀情，1個性缺點難怪沒人愛

桃園八德1天2詐！投資+假冒親友誘2女匯款　警攔下228萬元

通緝男雨夜約朋友土地公廟見　警突現身他嚇到「菸燙手指」

姓名「大、中、華」中一字　台北星級Buffet用餐享75折

夏宇童「看電視笑到送急診」認了有3隱疾！以為會早死：看到我就當少見一次

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

蔡英文飛抵瓜地馬拉　瓜國無懼中國威脅迎接訪團

馬英九下半年將訪美？　馬辦回應了

過境紐約見政要　蔡英文與美眾議院少數黨領袖會談

蔡英文未見蓬佩奧　郭正亮揭：「這事」發生後有一些狀況

中國要瓜地馬拉「做正確選擇」　總統府：台瓜邦誼如瓜國咖啡香醇

蔡英文雷根圖書館演講傳取消　總統府：行程縝密安排中

蔡英文訪瓜國中國威脅「做正確選擇」　總統府斥：放下威權擴展企圖

華爾街日報：蔡訪美與馬訪中成對比

好開心！蔣萬安兒童節送大禮　4月選一天「上課10分鐘、下課40分鐘」

魯明哲揭運安會高官浮報加班費、搞砸台美合作　陳建仁：我相當震怒

快訊／侯友宜拔擢女力！　新北市府最新首長名單出爐

王國材：3個月內修法納管隔熱紙

王道銀行「偷跑」普發6千　她曝原因酸：非常高明的行銷操作

快訊／台北市政府發言人出爐！　市政顧問殷瑋出任　

更多熱門

相關新聞

北捷北環段經費暴增！交部公布流標次數　3大關鍵「廠商不敢投標」

北捷北環段經費暴增！交部公布流標次數　3大關鍵「廠商不敢投標」

新北市長侯友宜點名北捷北環段審議2年，導致經費從100億元漲到172億元，喊話中央提升效率加速各軌道建設，交通部也公布雙北捷運流標案進度，指出審議時間並無延宕，因缺工、工資和物料飆漲，導致北市府發包頻流標，另針對各輕軌案，將全力協助新北修正計畫提送後加速審查。

台南消防公安施政好感度六都第一

台南消防公安施政好感度六都第一

快訊／侯友宜拔擢女力！　新北市府最新首長名單出爐

快訊／侯友宜拔擢女力！　新北市府最新首長名單出爐

六都施政百日民調好感度領先　黃偉哲感謝市民

六都施政百日民調好感度領先　黃偉哲感謝市民

就職將滿一百天　侯友宜「全台首長好感度」排行墊底

就職將滿一百天　侯友宜「全台首長好感度」排行墊底

關鍵字：

六都市長侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

定存4400萬　想領才知要等82年

本土劇女星爬山「穿超辣」！

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

陳零九深夜突宣布「退出九茶」！

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

女看五月天回家！捷運內喘不過氣命危

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

大腸癌7徵兆細節曝光！　醫憂「最後1種」很可怕

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面