快訊／侯友宜拔擢女力！　新北市府最新首長名單出爐

▲新任新北市政府副秘書長龔雅雯（圖左）、新任新北市政府青年局局長邱兆梅（圖中）、新任新北市政府文化局局長張䕒育（圖右）。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（31日）公布最新機關首長異動名單，包括現任文化局長龔雅雯將於4月17日升任副秘書長，文化局長遺缺將由現任教育部青年發展署公共參與組及綜合規劃暨生涯輔導組組長張䕒育接任。另，青年局長4月1日起也將由現任Woomanpower女力學院導師邱兆梅接任。

新任副秘書長龔雅雯歷任教育部專門委員、新北市教育局、文化局局長，學經歷完整，嫻熟市政，升任副秘書長， 適才適所， 將可稱職扮演市府溝通協調的角色。新任文化局長張䕒育同樣歷練豐富，現為教育部青年發展署公共參與組長，期間投入青年志工、社區營造、藝文生活及國際參與等事務不遺餘力。

另，青年局長一職也同步發佈異動，4月1日將由現任Woomanpower女力學院導師邱兆梅接掌青年局。邱兆梅學、經歷豐富，長期關注兩性平權及青年事務領域。現任青年局局長錢念群則在完成階段性任務後，將借重其專長另有任用。

新北市府表示，生力軍的加入， 展現新北市長侯友宜拔擢人才，重視專業以及女力的原則。市府團隊將持續以穩健、年輕活力的步伐，推動市政前進，為新北市民打拚2030新願景。

新北市政府副秘書長 龔雅雯

學歷

國立臺灣師範大學工業教育研究所博士

經歷

新北市政府文化局 局長

新北市政府 參事

新北市政府教育局 局長

新北市政府教育局 副局長

教育部 專門委員

新北市政府文化局局長 張䕒育

學歷

英國布里斯托大學教育研究所碩士

世新大學公共傳播學系學士

經歷

教育部青年發展署公共參與組組長

教育部青年發展署綜合規劃暨生涯輔導組組長

教育部技職教育司專門委員

教育部高等教育司科長

新任新北市政府青年局局長 邱兆梅

學歷

英國里茲大學企業溝通與公共關係碩士碩士

國立政治大學國貿系學士

經歷

Woo-manpower女力學院導師

歷久網路媒體共同創辦人、總監

TEDxTaipei專案經理

Frost & Sullivan London, UK 研究分析師

臺灣奧美公關資深專員