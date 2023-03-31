六都百日施政民調　台南消防公安施政好感度六都第一

▲台南市長黃偉哲及消防局局長李明峯所率領消防團隊，在六都百日施政民調中，榮獲消防公安施政好感度六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲及消防局局長李明峯所率領消防團隊，在各項消防業務屢次創新成果豐碩，在六都百日施政民調中，榮獲消防公安施政好感度六都第一。

台南市在宣導住宅用火災警報器，除透過各界善心人士及慈善團體公益捐贈外，持續在各式集會場合、網路媒體、張貼海報、媒體廣告等不特定方式宣導，強化民眾對於安裝住警器重要性。

截至2023年2月份台南市住警器累積設置比例達96.33％；其中低收入戶設置比例提升至97.16％、身心障礙者提升至99.99％、獨居長者已達100％。自2019年起至今因住警器成功動作減災火警案件計115件，成功逃生人數計225人，火災傷亡人數大幅減少，經統計2023年1至2月份火災案件，死傷人數計3人（含2人死亡；1人受傷）為六都最低；另針對台南市收容避難弱者場所管理權人，進行自衛消防編組應變能力驗證指導，台南市共計372家收容避難弱者場所，完成率達100％。

台南市消防車數達每萬人配置1.05輛消防車（196輛÷約186萬人），大幅超越「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」為六都第一，在市長及市議會預算支持下，各式消防車輛、裝備再躍進，採購雲梯消防車2輛、化學消防車3輛、水箱消防車3輛、水庫消防車4輛、救災指揮車5輛、新式空氣呼吸器背架100組、氣瓶200支、19輛合法拖船架、全面配置各分隊美式消防梯，更加碼編列2,000萬讓外勤每位消防弟兄均有第2套消防衣；另義消空氣呼吸器背架146組、手提無線電101具、防寒衣裝備133套、2220套救護外套等，大幅提升警、義消同仁搶救人命效能。

全國首創建置救災現場遠端監控資訊系統，設置災害應變決策室同步遠端操控，即時掌控災情提供建議，搭配「移動式中繼台無線機」擴大無人機應用層面，建立跨局處間相互支援機制；持續優化消防救災人員無線電通訊設備暨站台設備，並於各外勤單位主力消防車輛裝設第2套無線電輔助轉播設備，共計裝設47套，加強救災現場無線電通訊訊號，提升指揮派遣效能與救災人員安全，並邀集專家學者研究火場內無線電盲點，強化救災無線電通訊死角問題，也因應各種多元災害，以科技方式輔助救災，實踐災害現場救災指揮模式（CCIO）戰術模擬及演練，提升消防救災量能。

消防局第一線救護同仁執行各項任務盡心盡力，2023年1至3月送醫件數已達21256件；1至2月執行12導程心電圖315件，成功救回15位急性冠心症傷病患生命並康復出院。因應每年約有400件重大創傷案件，故自2023年度起試辦院前超音波，使得院前心跳停止、胸痛、中風、嚴重呼吸困難及創傷患者，能借助早期診斷並選擇後送醫院，使傷病患者得到最好的治療。

台南市辦理災害防救深耕第3期計畫中央評鑑屢創佳績，自2011年至2022年蟬聯11次「特優」的創舉，高居全國之冠，配合中央推動防災士培訓以及韌性社區建置工作，台南市第1期韌性社區（永康區復國里、東區和平里、安南區佃東里及南區喜南里等4里）榮獲中央一星標章認證殊榮，現有876名防災士，藉由韌性社區建置及防災士培訓推動，強化本市及基層區里社區面對災害衝擊韌性，提升民眾自救、互救防災意識。

2023年年初結合119擴大防火宣導活動，一同齊聚在第七救災救護大隊中正分隊舉辦「火神護祐平安祈福消防燈籠暨祈福點燈活動」，結合防火防災宣導，深獲各界好評，成為台南亮點之一，感謝日本群馬縣政府相川章代局長率團來台，成功建立本市與日本群馬縣之防火防災及城市交流。

市長黃偉哲上任以來，持續汰換老舊車輛裝備、改善老舊消防廳舍、擴充消防人力、提高各項福利、架構CCIO指揮體系的執行成效，消防同仁在災害搶救安全保障下，於災害發生第一時間前往救援，以最短的時間內將所有損失降到最低，消防團隊做得更好，讓台南市民過得更好。



消防局長李明峯表示，自2019年1月將超勤加班費上限金額自1萬3500元提升至1萬7000元，並自2023年1月起再次調高至1萬9000元，因應「釋字785號解釋勤休調整案」，2022年10月已完成擴編人力477人修編，修編後台南市消防服務人口比將達1:1100，優於消防署2023年全國消防服務人口比預期目標1:1300，經黃偉哲市長同意，2023年請增預算員額180人，居六都消防局於年度內請增預算員額數之冠，同時積極召募社會青年，鼓勵台南市科學園區、工業區業者擇派員工加入義消行列，提升警、義消人員搶救能量，安全守護大台南。