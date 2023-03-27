大馬夫婦「炸雞腿魚」當午餐！結果身體麻痺抽搐　1死1重傷

▲大馬一對老夫婦從魚攤購買「雞腿魚」回家烹煮吃下後中毒，造成1死1重傷。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一對老夫婦日前從魚攤買了當地食材「雞腿魚」回家烹煮，結果吃下過後兩人開始出現中毒的症狀，包含抽搐、麻痺等，緊急送往醫院後仍造成一死一重傷的悲劇。

根據《星洲日報》獨家報導，來自柔佛州居鑾縣的黃崑山表示，他高齡84歲與83歲的父母25日向當地的流動魚販購買了雞腿魚，當天中午直接炸來當午餐吃，結果過了一個半小時後母親開始出現抽搐、嘴唇麻痺和抽筋的症狀；父親同時也出現腳麻的狀況，因此他立刻將兩人送往居鑾中央醫院的急診室。

沒想到母親最終在當天晚間7時宣告不治，父親目前仍在加護病房插管搶救中；根據母親的解剖結果來看，初步判定是死於食物中毒。黃崑山表示，他的父母出現中毒症狀後，他就立刻通報了衛生單位，家中剩餘幾條未煮的雞腿魚，還有2條已炸好未吃的魚都被衛生官員取走。

當地村長表示，他得知這對夫婦中毒的消息後，立刻通知當地村民請勿再食用當天購買的雞腿魚，所幸已食用的村民並無出現中毒症狀。

大馬營養師林冠良曾在臉書發文表示，當地流行食用的雞腿魚其實是河豚的一種，儘管屬於毒性較弱的品種，但中毒事件仍頻傳，推測是不良商家混到他種河豚導致中毒，或是商家在處理魚肉的經驗不夠，導致內臟毒素沾染到魚肉。