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超商獨家！最新「2款芋頭甜點」來了　蛋糕杯吃得到滿滿芋泥、布丁

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「春上蛋糕杯－香濃芋泥」裡面有滿滿的芋泥餡。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

呼叫芋頭控！就有超商新推出芋頭控一定要搶吃的「2款限量甜點」，蛋糕杯裡裝滿芋泥、布丁及蛋糕，用湯匙吃超級滿足，每一口都能吃到香濃芋泥與滑順布丁。

7-11與多那之、春上布丁蛋糕合作推出2款限量甜點，去年一推出就大熱賣的「春上蛋糕杯」推出全新香濃芋泥口味，綿密鬆軟的蛋糕裡是滿滿的芋泥搭配鮮奶油，每一口都充滿幸福滋味，即日起在大台北、桃竹地區3000間門市限定販售。

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「多那之－芋泥布丁蛋糕杯」分層裝蛋糕、芋泥及布丁，最上層再點綴鮮奶油。

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲多層次口感超享受。

另一款為「多那之－芋泥布丁蛋糕杯」，將經典口味芋泥布丁變化為杯子蛋糕，杯子裡分層裝蛋糕、布丁及芋泥餡，口感超豐富，即日起正式開賣（提醒離島及花東地區無販售）。

為迎接兒童節到來，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」，特別打造超Q「麥可恐龍可頌」，使用美祿經典麥芽巧克力粉製成卡士達內餡，接著擠進酥脆可頌當中，每一口都能吃到濃郁可可香，而可愛的恐龍巧克力就站在可頌上，超級療癒，且恐龍巧克力有4款不同造型，隨機販售，即日起於全門市（新光南西三館僅五、六、日販售）上市，還可享買5送1優惠。

▲▼八月堂推超可愛「恐龍造型可頌」。（圖／八月堂提供）

▲超Q「恐龍可頌」來了。（圖／八月堂提供，下同）

▲▼八月堂推超可愛「恐龍造型可頌」。（圖／八月堂提供）

▲美祿麥芽巧克力可頌放上恐龍巧克力超Q。

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