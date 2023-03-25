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芋頭控快看！超商獨家「芋泥啵啵雪糕」　還吃得到粉圓、芋角

▲▼超商全新芋泥雪糕、優格雪糕。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「連珍芋泥啵啵雪糕」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

芋頭控快看過來！就有超商聯手糕餅名店打造獨家「芋泥啵啵雪糕」，咬下先能吃到濃郁的芋頭香，接著能吃到榔心芋角、粉圓、椰漿，每一口都超幸福；另外還有「芋泥布丁蛋糕杯」，蛋糕杯裡裝滿芋泥、布丁及蛋糕，用湯匙吃超級滿足。

7-11與糕餅名店「連珍」聯名開發獨家「連珍芋泥啵啵雪糕」，散發濃濃芋頭香的雪糕，吃得到榔心芋角、粉圓、椰漿，口感超豐富，芋頭控一定要把握機會嚐鮮。

▲▼超商全新芋泥雪糕、優格雪糕。（圖／記者周姈姈攝）

▲雪糕吃得到榔心芋角、粉圓、椰漿。

另外，7-11還推出「春上蛋糕杯－香濃芋泥」，綿密鬆軟的蛋糕裡是滿滿的芋泥搭配鮮奶油，即日起在大台北、桃竹地區3000間門市限定販售；「多那之－芋泥布丁蛋糕杯」，將經典口味芋泥布丁變化為杯子蛋糕，杯子裡分層裝蛋糕、布丁及芋泥餡，口感超豐富，即日起正式開賣（提醒離島及花東地區無販售）。

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「春上蛋糕杯－香濃芋泥」裡面有滿滿的芋泥餡。

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「多那之－芋泥布丁蛋糕杯」分層裝蛋糕、芋泥及布丁，最上層再點綴鮮奶油。

為迎接兒童節到來，有著殿堂級可頌封號的「八月堂」，特別打造超Q「麥可恐龍可頌」，使用美祿經典麥芽巧克力粉製成卡士達內餡，接著擠進酥脆可頌當中，每一口都能吃到濃郁可可香，而可愛的恐龍巧克力就站在可頌上，超級療癒，且恐龍巧克力有4款不同造型，隨機販售，即日起於全門市（新光南西三館僅五、六、日販售）上市，還可享買5送1優惠。

▲▼八月堂推超可愛「恐龍造型可頌」。（圖／八月堂提供）

▲超Q「恐龍可頌」來了。（圖／八月堂提供，下同）

▲▼八月堂推超可愛「恐龍造型可頌」。（圖／八月堂提供）

▲美祿麥芽巧克力可頌放上恐龍巧克力超Q。

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