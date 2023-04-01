1年10萬！主秘被爆濫領加班費　運安會：已函送政院政風處

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委魯明哲31日爆料，運安會主秘涂靜妮浮報上下班時間來濫領加班費、平均每年報請10萬加班費，讓行政院長陳建仁震怒表示要徹查。對此，運安會回應，已完成調查並函送行政院政風處，目前由政風體系處理中。

昨立院質詢時，魯明哲爆料，涂靜妮浮報上下班時間來濫領加班費，出國也未依規定寫明出國地點；而運安會代理主委許悅鈴則在近日搞砸與美國加州大學先進運輸技術中心（PATH）的合作。陳建仁聽聞後神情凝重，直言「我是相當的震怒」，並表示完全不可以原諒，會請政風處及相關單位查處。

運安會指出，與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心(PATH)合作計畫自2月3日核定、3月6日執行長代表簽署合作備忘錄，並於3月9日發函至外交部北美司請其協助寄送合作備忘錄至駐舊金山台北經濟文化辦事處，相關簽署文件皆順利進行。

運安會表示，本案涉及外交事務，相關簽署及新聞稿發布應陳報主任委員同意，依本會與外單位簽署備忘錄往例，大多採公告於本會官網形式，但為表示對本合作計畫之重視，故比照「台加運輸安全合作瞭解備忘錄」模式發布新聞稿。

運安會坦言，在執行簽約以及發布過程中，因聯繫之誤會導致簽約延後，本會亦深表遺憾。運安會表示，仍持續積極與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心溝通聯繫，以期待促成雙方能於近日簽訂合作備忘錄。

對於主秘被爆浮報加班費，運安會指出，2月16日接獲同仁舉報時即已交由政風室調查，目前本會政風室已完成調查並函送行政院政風處，目前由政風體系處理中。

