輕航機墜機奪2命　運安會鎖定「天候、機械、人為操作」3面向調查

▲彰化發生輕航機墜機，造成教練和學員2人死亡。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

彰化溪州鄉昨(16日)發生輕航機失事，輕航機墜落起火燃燒，機上教練林國裕與18歲日籍學生本田殞命，國家運輸安全調查委員會第一時間已派出2名調查官外，今(3/17)再加派3人以上前往調查，目前先朝向環境風向風速、輕航機機械、人為飛航操作等三面向調查。

該架失事輕航機為順風飛行協會所有，該名日籍學生參加飛行俱樂部飛行體驗，機上教練為飛行資歷豐富、空軍退役上校軍官林國裕，總飛行時間超過1936小時，曾經是IDF、F-16等型戰機飛官。據目擊者敘述，該架輕航機第一次降落時未成功進場，緊急拉起機頭爬升迴轉，進行第二次降落疑爬升速度不夠，失控墜機。

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國家運輸安全調查委員會已立案調查，運安會執行長林沛達表示，昨天已派兩位同仁到現場調查，工作至午夜12點才結束，也已跟當地檢察官取得聯繫，雙方配合得相當好，目前相關資料仍蒐集中，今天再派3名以上同仁前往調查，除現場量測、空拍等作業外，也加派機械專家前往協助。

▲彰化輕航機墜機釀2死。（圖／民眾提供）

至於該輕航機飛行空域以及人員資格是否合法，林沛達表示，目前仍在求證中，民航局也派兩位人員一起去現場調查，針對空域使用和人員資格也會提供佐證資料。

林沛達指出，該案將先以三面向為主要調查重點，包括當時的環境風向風速；另也會針對機械問題確認，包括發動機、飛機控制面；以及人員飛航操作也會調查。針對輕航機已燒毀，仍有資料紀錄可以透過遠端取得，目前都還在確認中。