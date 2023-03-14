殯葬處再爆弊案！蔣萬安今要求局處「清廉反貪」　絕對勿觸法律紅線

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市殯葬處再爆弊案，墓地巡山員涉嫌掩護未經許可的違規掘骨、回葬，並包庇業者及家屬，恐涉貪污弊端。對此，台北市長蔣萬安14日要求，同仁絕對要潔身自愛，必須堅持清廉，各局處要在自己的內部會議加強宣示，或強化局處法治教育，再三告誡「勿觸法律的紅線。」

台北市政府14日上午召開市政會議，由政風處長林炤宏報告北市府殯葬處涉貪案一事。林炤宏表示，未來為掌握各個機關裡面，許多包括負面的廉政風險，而且受限於這個廉政風險高度隱蔽特性，非常需要與期待各機關首長協助與支持。

林炤宏指出，希望首長們在平時推動政務過程當中，也可以協助要求所屬主管跟同仁們肩負起責任，注意跟發掘機關內潛在廉政風險業務跟人員，並同時通報政風處進行協處。

而蔣萬安則於會中強調，清廉反貪絕對是核心價值，也是他堅定的立場和態度，還是要再次請各局處首長要求同仁潔身自愛，絕對必須要堅持清廉，不管是在各局處，自己的內部會議上面加強宣示，或者是強化局處同仁法治教育，絕對要再三告誡同仁勿觸法律的紅線。

蔣萬安強調，台北市要扮演全國的領頭羊，成為全國的表率，這也是他第二次在市政會議上面要求同仁，展現清廉自持，反貪決心，也希望各局處首長自身以為表率，「我們是清廉有效率服務型的政府。」