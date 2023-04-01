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全台唯一「雞蛋自動販賣機」　裸蛋販售！他曝影片：掉下來不會破

 ▲▼ 。（圖／翻攝自FB／台南式 Tainan Style）

▲雞蛋販賣機。（圖／翻攝自FB／台南式 Tainan Style）

記者施怡妏／綜合報導

為補足國內短期雞蛋缺口，農委會從澳洲、美國等9個國家進口雞蛋解蛋荒，首批從澳洲進口的雞蛋，在各通路量販店上架，除了在量販店可以買到雞蛋，現在居然還有「放牧雞蛋販賣機」，全台唯一台就在台南，一顆蛋25元，貼文曝光掀起網友討論。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文，台南居然有雞蛋販賣機，而且還是全台唯一一台，放牧蛋1顆25元。粉專也貼出購買影片，雞蛋是無包裝販售，就跟一般的販賣機一樣，雞蛋透過機械升降機送到底下，再將手伸進去取出即可，整個過程震盪趨近於零，雞蛋不會受到傷害也不會破掉，「不會破欸，拿出來是冰冰的蛋」。

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粉專也提醒，可以一次買一顆，最多一次買三顆，「這台自動販賣機不能投現金，所以你可以享受，用信用卡買一顆雞蛋的感受，也可以用悠遊卡啦」；粉專也分享販賣機的位置，就在成功大學附近。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／台南式 Tainan Style）

▲1顆蛋25元，無包裝販售。（圖／翻攝自FB／台南式 Tainan Style）

超酷的設計吸引大批網友朝聖，「是不是為了方便成大學生，偶爾想吃泡麵時，可以加顆蛋而設置的」、「會變成網美拍照的新點」、「裡面的母雞工讀生辛苦了」、「原來是全台唯一嗎，我每次經過都很想去玩」、「儀式感滿滿的雞蛋」、「去過食二糧的牧場，真正善待母雞，所以她們都很親人」。

其中，不少網友看到一顆蛋25元便搖頭，「好野人可以支持一下，口袋不深只能用心支持了」、「原本回台南想去玩玩看，但25塊我實在難啊」、「1顆25元的蛋不知道有多少人會買」。就有內行人解釋，「放牧雞是對雞很友善對待的飼養方式，這類型因成本較高因此蛋價也都比較高，但蛋黃本身比較紮實也較有蛋香，而且價格是用在回饋給辛苦的母雞跟雞農身上，所以其實不虧喔」。

本文獲「台南式 Tainan Style」授權提供轉載。

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