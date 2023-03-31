不小心囤太多　新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議！眾喊拒買

▲各大量販超市進口蛋（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

為解決國內雞蛋短缺，農委專案開放10國雞蛋進口，3月29日起陸續於各大通路上架開賣，不過，隨著進口雞蛋上架，網路上也出現拋售的貼文，先前有台北男「拋售結緣蛋」一顆3元，現在連新竹也有人在賣蛋，2顆蛋只要1元，遭到許多網友砲轟，「自己的業障自己留著慢慢享用吧」。

一名網友在「新竹二手跳蚤菜市場」發文，因為不小心囤了太多蛋，吃不完想賣掉，「即期品，2顆1元，量大可議」。

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該篇文章被轉發到臉書「爆廢公社」，引起許多網友撻伐，「蛋可能都囤到壞了才要賣」、「不知道能不能當場付錢砸蛋」、「最好都不要跟這種買，讓他放到壞」、「來路不明的東西都別碰」、「拒買，看會不會都變臭雞蛋」、「拒買，賠死他」、「囤貨就是不新鮮，自己囤著吃到吐吧」。

▲1顆蛋只要0.5元。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

底下也有網友質疑真實性，「這種文早就被那邊管理員刪了，也踢了，不實又帶風向的文」、「要造假至少專業點，真的要拋售至少價格會接近市價，或者比市價低一些，兩顆一元正常來說都不會信」、「帶風向的，要不是沒腦就是沒買過雞蛋，才會兩顆一元，再不然就是他的自產的兩顆，只值一元」。

農委會畜牧處處長張經緯指出，雞蛋屬於農產品，有一定的保存期限，保存上也有特定條件，消費者最好還是能夠買新鮮雞蛋。同時他也希望，不要因為近期蛋價差距過大，就有商人趁機哄抬、炒作價格，一旦出現這種情況，會立刻通報公平會、調查局。