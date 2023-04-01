爽吃半熟蛋「4天上吐下瀉」狂掉8kg　他爆慘劇：這些動作是大忌

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者周亭瑋／綜合報導

進口雞蛋自3月29日起陸續於各大通路上架開賣，不過毒理專家招名威提醒，不論買蛋還是煮蛋，都要注意幾個NG動作，避免將沙門氏菌吃進肚裡，他更吐露親身經歷，直呼「真的非常痛苦！」

招名威今在臉書提到，為了解決蛋荒的問題，現在有各式各樣的雞蛋進入市面，盒裝、散裝販售不說，在地小農或是國外進口的蛋也越來越多，「但你知道嗎？雞蛋外殼若沒有清洗乾淨，是很容易引發沙門氏菌中毒的。」

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他透露，自己曾因此被感染，真的非常痛苦，而且還是集體中毒，那時他連續4天上吐下瀉、寒顫，還伴隨發燒及腹絞痛等，「這些症狀在使用抗生素後才好轉，總共脫水了8公斤，當時吃到的就是沒有煮熟的雞蛋。」

招名威直言，雞的腸道很容易滋生「腸道型」的沙門氏菌，也就是雞屎裡含有大量的沙門氏菌，所以若在乾淨的飼養環境中，理論上母雞生出來的蛋應該會和牠們的糞便分開；然而，並不是所有的飼養場都是這麼現進且乾淨，若雞蛋出來的時候直接沾黏到糞便，蛋殼表面可能就會是感染來源之一，「如果大家去採買散裝的雞蛋，挑完回家沒洗手，雞蛋在烹煮之前蛋殼沒清潔過，煮的蛋也不是全熟，這些NG的動作都可能讓你吃到沙門氏菌！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

最後，他也提醒，「要避免被沙門氏菌感染，最重要的是把手洗乾淨，其次是把蛋洗乾淨，在烹煮的時候，切記一定要把蛋煮熟，而且加熱溫度要超過攝氏71度，沙門氏菌才會被全盤殺死。」

不過，對於洗雞蛋的動作，醫師則有不同看法，直言在烹煮前，其實是可以略過洗雞蛋的步驟，因為蛋表面有多達8000個肉眼看不見的小孔，當蛋殼接觸到水時，母雞在蛋殼上留下的保護膜就會被除淨，雞蛋就會被細菌感染。

若真的非洗不可，醫師建議，可用溫水清洗雞蛋，但溫度至少要攝氏32°；另外，浸泡雞蛋是大忌，最好的處理方式就是滴水不沾。