新竹縣發現禽流感　60%暴斃率！人道撲殺313隻雞



▲新竹縣發現禽流感，今日工作人員前往雞場進行人道撲殺。（圖／新竹縣府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣動物保護防疫所3月28日經通報，位於新埔鎮的一處養禽場發生蛋雞不明原因死亡，動保所當天下午派員至現場調查、檢體採樣及移動管制，檢體經農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5N1，在召開跨局處的緊急應變會議後，今（31）日執行人道撲殺家禽，並全面消毒、移動管制。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，該養禽場飼養蛋雞、有色雞約510隻，由於場內蛋雞死亡率達60％，懷疑為禽流感，檢體送至家畜衛生試驗所檢驗，報告30日上午出爐，確診感染高病原性禽流感H5N1，由於該場雞隻來源多元，初步懷疑可能是自疫區縣市引進感染雞隻導致。

動保所依「新竹縣高病原性家禽流行性感冒緊急應變措施手冊」，立即召開新竹縣跨局處的緊急應變會議，由縣府農業處長范萬釗主持，進行跨局處協協調。范萬釗表示，此案為新竹縣自105年以來首次發生高病原性禽流感案例，也呼籲轄內養禽戶提高警覺，落實自主防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測工作，務必早期發現、及時處置，降低禽流感發生及傳播風險，並且將持續加強養禽場防疫工作宣導，加強轄內禽場及週邊道路消毒，嚴防疫情爆發。

動保所今天也總動員前往該養禽場，分家禽品種，以二氧化碳方式執行人道撲殺，撲殺數量為313隻，並由環保局、衛生局協助全面消毒、人員感染控制。家禽屍體依規定進行消毒及後送至化製場處理，後續將依動物傳染病防治條例規定進行評價補償，並於一周內完成周邊半徑三公里內養禽場疫情調查及全縣養禽場消毒防疫工作，以阻止疫情持續蔓延。

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彭正宇再次提醒，請養禽業者避免從疫區縣是引進雛雞，做好生物安全防治及防疫工作，若場內有異常狀況，也請立即通報動保所，動保所將派員協助，以有效杜絕禽流感的發生。