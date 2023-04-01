限時2天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　哈根達斯雪糕下殺58元

▲7-11「iseLect經典奶茶6入」下殺30元，等於單入只要5元 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

5天清明連假到，省錢的機會也來了！就有超商再推出超狂「5元奶茶」，今（1）、明（2）最後2天於門市開賣，購買6入奶茶只要30元，等於單入只要5元，超級便宜；另外，即日起至4/4止還有「哈根達斯雪糕全系列買4送4」，折扣完8支雪糕460元，等於單支只要58元，快趁便宜囤貨。

7-11自有品牌「iseLect經典奶茶」推出超狂優惠，近6500間門市販售，不限會員皆可購買，原價60元的iseLect經典奶茶6入，今（1）、明（2）最後2天下殺銅板價30元，等於每入只要5元，買到就是賺到。

喝奶茶配冰更過癮！7-11還有最新哈根達斯優惠，即日起至4/4止，7-11官方LINE好友限定，可享「哈根達斯雪糕全系列買4送4」，折扣完8支雪糕460元，等於單支只要58元，若買2組再送OPEN POINT 5點。

▲7-11哈根達斯雪糕全系列買4送4。

人氣速食店品牌「必勝客」這次強勢推出台日交流之作「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，直接把整碗「納豆海鮮丼」放到比薩上，先是用日式綠茶與納豆、日本壽司米製成「納豆烤茶飯」，搭配莫札瑞拉起司，一口就能吃到2種香濃牽絲口感，再放上章魚、花枝、蟹肉棒等料，接著淋上山葵照燒醬，最後撒滿粉色櫻花蘿蔔片，不僅視覺效果滿分，飽足感還十足，即日起於全門市限量開吃。

▲最新超狂「納豆海鮮丼比薩」來了。（圖／必勝客提供）