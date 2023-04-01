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拿鐵買1送1、美式第2杯10元！　4大超商「連假咖啡優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商連假咖啡優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

5天連假終於開跑了！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「限時咖啡優惠」，不僅有經典拿鐵爽喝買1送1、精品美式第2杯10元，還有超殺咖啡飲品優惠組合等囤，並開放寄杯、冷熱互換，放假期間的小確幸肯定不能放過。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家特大杯經典美式、拿鐵買1送1。

●7-11
7-11即日起至4月4日於全門市祭出限時咖啡飲品優惠，品項有「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項第2杯10元」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價」、「CITY TEA香鑽水果茶／春日莓好冰茶／春日莓好奶茶／完熟蘋果冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選2杯99元」。

另至4月7日前加碼於OPEN POINT APP行動隨時取推「CITY CAFE大杯美式任選35杯888元」、「CITY CAFE大杯拿鐵任選23杯888元」、「CITY PEARL珍珠奶茶任選22杯888元」、「CITY TEA香鑽水果茶任選18杯888元」、「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵／冰太妃焦糖瑪奇朵／冰脆酷摩卡任選20杯888元」等好康。

●全家 
全家即日起至4月5日於全門市祭出限時5天「2大咖啡買1送1」，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典美式」、「Let’s Café特大杯經典拿鐵」，通通可享「同品項買1送1」好康。

加碼至4月4日前於APP隨買跨店取還有「5大咖啡飲品組合特價199元」，品項包括「Let’s Café大杯經典美式6杯」、「大杯經典拿鐵5杯」、「私品茶仙女紅茶7杯」、「私品茶仙女奶茶5杯」及「酷繽沙全品項4杯」，換算下來像是大杯美式每杯不到34元，大杯拿鐵也是40元有找，超級划算，並開放寄杯、冷熱互換，每品項每人限購2組，可兌換至10月31日止。

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart爽喝大杯美式、拿鐵買2送1。

●萊爾富
萊爾富即日起至4月6日於全門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出「Hi Café現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4」，品項包含特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯炭焙鐵觀音拿鐵，兌換期限為2個月。

●OK mart 
OK mart即日起至4月5日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」，且不限冰熱。

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