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清明連假首日！國道防7魔王路段　國5天沒亮就先塞「連堵12小時」

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲清明連假首日南下將出現大量車潮。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧 / 台北報導

清明5天連假明天(4/1)登場，高公局預判明天是交通量最大的一天，上看124百萬車公里，其中南下車潮為平常1.6倍，直逼歷史最大量，國道預估將有7大魔王路段，國5南下天未亮就開始塞，將自凌晨4點塞到下午4點，恐連塞12小時。

今日（3/31）為清明節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道多處都會區路段壅塞，包括雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。

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明日(4/1) 為清明節連續假期首日，預估國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，直逼歷史最大量。

各國道明天將有大量車流湧現，預判國道將有7大壅塞路段，包括1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

其中西部國道自清晨5點到6時就會有南下車潮，預料要下午才紓解；國5則是天未亮就會開始塞，預測凌晨4點就會有南下車潮，可能要下午4點才能紓解，恐連塞12小時。

高公局建議，西部國道南向用路人可利用6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。

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