清明5天連假國道疏運　紅斑馬機動服務站一路相伴

▲清明節5天連假將屆，國道警方在中壢服務站等北中南各服務區均設有機動服務站，受理民眾報案、協尋與路況資訊等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

清明節明（1）日至5日共有5天連假，國道一隊指出，高速公路轄線北、中、南、東部之「中壢、泰安、東山、清水、蘇澳」等服務區設有「機動服務站」，由員警駐守服務台，提供受理民眾報案、協尋車輛遺失物、提供路況訊息等服務，讓返鄉遊子與用路人更加安全服務品質，此外，服務站內更提供國道小斑馬、國道警察臂章小圓盾，提供民眾親子同樂打卡等服務，籲請多加利用。

國道一隊表示，4月1日至4月5日共計5天清明連假，多數民眾為避免壅塞已提早掃墓規劃，為讓用路人了解連假期間避開尖峰壅塞路段與突發事故之因應，國道公路警察局在清明連續假期期間持續提供「機動服務站」計畫，在「中壢、泰安、東山、清水、蘇澳」等服務區設有「機動服務站」，由員警駐守服務台，受理民眾報案、協尋車輛及遺失物、提供路況訊息等服務。

▲國道警方清明連假在各服務站提供機動服務站，還有國道小斑馬、國道警察臂章小圓盾，提供民眾親子同樂打卡等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，鑑於金融投資詐騙橫行，受害人數及財損屢創新高，國道警察局除維護用路人高速公路行車安全外，配合警政署提供反詐資訊，藉由各機動服務站全面實施宣導以提醒民眾「識詐、防詐、阻詐」之危安意識，共同維護治安。

此外，在沒有設置服務站服務區內，員警會以巡守合一方式在服務區內守望，以提供返鄉、出遊民眾更便捷服務，以優質、專業服務，陪伴民眾度過安心、順暢清明連假。