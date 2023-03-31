遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

▲長榮航空北美少數航班發生卸載旅客行李事件。（資料圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空企業工會今爆料，長榮美東航線多次超過航機最大乘載重量，需卸載旅客行李，旅客到目的地才知道行李還沒到，善後員工不僅要搬百件行李，更要承受乘客情緒壓力，應給員工補償。長榮航空表示，少數航班因惡劣天候等因素需臨時卸行李，但事先有提醒旅客，也會協助行李提領，員工壓力將適時慰問。

長榮航空企業工會表示，因應烏俄戰爭，部分航線需變更航路，因此即便在飛機油箱加滿的情況下，也無法負擔過往可以承載的重量上限。隨邊境解封，旅客量回復，長榮公司美東航線已多次發生超過航機最大乘載重量，而必須卸載旅客行李問題，旅客往往是在抵達目的地後才被告知行李還沒到，權益嚴重受損，而機場相關部門負責善後員工不僅必需搬運及寄送數以百計的行李，更要承受大量旅客的情緒壓力！

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工會指出，烏俄戰爭至今已超過１年，載重問題顯然是長榮公司可事先掌握應變狀況，當判斷航班可能無法承載時，本應關閉或漸進調整可訂位數，然而長榮公司為了盈利，竟一再放任卸載旅客行李的問題發生，罔顧旅客及員工權益！今年以來相同的問題已發生數十次之多，呼籲對於負重緊繃航班，長榮應透過限制訂位數等方式降載重量，降低需卸載行李之風險；已知行李可能未能隨同旅客上機時，應於航班報到時一併告知旅客，不要讓旅客抵達目的地後才被突襲告知。

工會強調，對於近來因善後而不斷承受旅客情緒壓力以及高勞動強度行李搬運的員工，長榮公司應給予慰藉及補償。

對此，長榮航空表示，長榮因受烏俄戰爭影響，往返北美航線需繞避俄羅斯空域，致使飛行時間較長，公司自去年即已實施降載旅客措施，絕大多數航班旅客及行李都能正常抵達；惟有北美東岸少數航班因不可預期的高空逆風氣流過強，或機場惡劣天候影響，航班必須降低酬載方能以航機承載油量安全返台，導致飛機起飛前需要臨時卸載旅客行李。



長榮航空指出，因航路的天氣變化瞬息萬變，本公司航機起飛前依據最新天候狀況，經過專業計算審慎評估，如有必要才會採取卸載行李降低酬載的措施。北美各場站均會適時提醒旅客因天候因素致使酬載不足，部分行李可能無法隨機抵達，本公司將依照行李處理程序，由目的地站地勤同仁協助旅客行李提領事宜。



長榮航空強調，長榮同仁皆具服務的熱誠，如因工作勞動感受情緒壓力，公司除有關懷協助機制外，部門主管亦會適時給予關心慰問。