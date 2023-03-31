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呼應呂秀蓮！柯文哲推九六共識　「首次總統大選確立台灣主體性」

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會台北市議長戴錫欽。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨31日公布一支「柯P老實說」系列影片，民眾黨主席柯文哲表示，1996年台灣第一次直選總統之後，台灣主體性就確立，並在2016年民進黨全面執政正式建立，「台灣哪有九二共識？只有九六共識！」不過九六共識概念最早是由前副總統呂秀蓮提出，內容闡明，台灣在1996年3月23日首次民選總統之後，就已確立為主權國家。

柯文哲直言，台灣哪有九二共識、只有九六共識，1996年台灣第一次直選總統之後，台灣主體性就建立了，每投一次台灣主體性就越來越強，從1949一直到1996就是台灣民主化運動，當時黨外對抗黨國體制，成就就是台灣民主化。

柯文哲指出，民進黨組黨、解除黨禁、報禁、開放大陸探親，一直到1996年，台灣街頭運動抗爭就是為民主化運動，台灣自1949年以來一直都是大中華統一概念，台灣民主化成功，過程中也確立台灣主體性，從「我是中國人」到「我是台灣人」就在這段時間出現，柯文哲說，開放大陸探親反而加深這個觀念，在認識到彼此不同後，讓台灣主體性慢慢跑出來。

柯文哲表示，2016年民進黨全面執政才讓台灣主體性正式確立，現階段可能跟大陸統一嗎？廢話，當然不可能，美國怎麼可能同意？但美國會支持台灣獨立嗎？廢話，也不可能，所以現階段不可能統一也不可能獨立，因為國際局勢暫時走不下去。

柯文哲也認為，兩岸應該是指太平洋兩岸，不是台灣海峽兩岸，兩岸問題要有新的概念，就是中美對抗架構下的台灣問題，現階段有一個專有名詞「維持現狀」，卡在這裡是不得已的選擇，因為走不下去，在可見的未來中，中美對抗是無解的題目。

「台灣要解決的不是統獨，因為卡在那裡，台灣已經有自主性，要解決的是民生問題」，柯文哲說，現在就是缺水、缺工、勞健保問題，不能否認過去30年成就，建立了主權在民、政黨輪替，而台灣民主化在亞洲國家裡算成本最低的，李登輝讓台灣進行一場寧靜革命，成功讓台灣民主化。

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