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民進黨三重立委協調破局　「三搶一」4月17日全民調決勝負　

▲民進黨三重區立委初選協調破裂，將採取全民調方式進行。（合成圖／李余典、李坤城、彭佳芸臉書）

▲民進黨三重區立委初選將採全民調。（合成圖／李余典、李坤城、彭佳芸臉書）

政治中心／台北報導

2024立委選舉，民進黨在新北市三重區的初選提名，確定採取全民調方式進行，民調時間點目前規劃從4月17日開始。民進黨新北市議員李余典表示，這個選區沒有任立委尋求連任，所以沒有黨主席賴清德提及的誠信問題。對於黨中央出面協調三位參選人，李余典強調，自己會參選倒底。

新北第三選區（三重），由於現任立委余天宣布不爭取連任，民進黨內目前共有3人登記角逐提名，分別是兩位現任新北議員李余典、彭佳芸，以及前議員李坤城。

對於此次的初選提名，民進黨中央3 0日下午也召開了初選協調會議，由黨籍立委羅致政、吳秉叡委員主持。

據透露，這次的協調會是以三位參選人各自單獨進行，由於李余典、彭佳芸、李坤城的參選意志堅定，且均拒絕黨內民調決定出線人選，因此協調未果，如無意外，這區的初選方式將尋全民調方式進行。

對此，李余典透過臉書發表五點聲明，他表示，自己在地深耕30年，從基層民代做起，最了解在地市民的心聲及訴求，「2024年大選，我們要一起為民進黨打贏總統選戰，三重就要派出最具民意、最強的候選人，才能團結守住三重這一席立委」。

李余典強調，民進黨現在在三重已沒有絕對優勢，若有機會代表參選，他有自信讓三重民主聖地榮光再起。

另外，同時表態參選倒底的李坤城表示，黨中央的協調其實就是走流程，他已清楚表明參選倒底。

李坤城也透過臉書發文表示，自己在去年就已經放棄議員連任，下定決心參選三重區的立委。他有3屆12年議員的經歷，擔任過議會黨團總召，在議會有表現，在政論節目上有戰力，也不會有現任議員因參選而減少一席，而且無法遞補的問題。

至於另外一位積極角逐三重立委提名的現任議員彭佳芸，在黨中央召開的協調會中，則是委由她的公公、前新北市議員鄭金隆參加。

鄭金隆表示，彭佳芸因為當天有重要的行程，所以他代表參加協調會，民進黨的傳統是以公平公正公開的方式，選出一個最優秀的候選人，彭佳芸要更上層樓，是因為受選民所託。

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