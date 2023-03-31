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侯友宜上任滿百日　民進黨團點六大缺失憂「選總統市政停擺」

▲▼新北市議會民進黨黨團召開「侯友宜連任百日失民心」記者會。（圖／民進黨提供）

▲新北市議會民進黨黨團召開「侯友宜連任百日失民心」記者會。（圖／民進黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜上任滿百日，新北市議會民進黨團31日召開「侯友宜連任百日失民心」記者會，指出「社安網大漏洞」、「環境大危機」、「交通大擺爛」、「公安大鬆懈」、「青年大困難」、「產業大流失」等六大缺失。新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩表示，侯友宜被動等待國民黨徵召選總統，但若市長請假，市政就會停擺，缺失是否會更嚴重，讓民進黨議員們都相當擔憂。

鄭宇恩批評，民眾感受不到侯友宜好好做事的態度，環境方面，淡水、新莊都出現河川物染狀況，顯現出環境大危機與市長的不用心。交通部分，月票無法入場，北捷無法因應淡北道路改道的交通黑暗期，做出增加班次的回應。公安的鬆懈遊具會電人，公共工程頻頻流標等，青年的大困難，青年補助不足、青年社宅只能靠中央，第二行政中心周邊房價飆漲，民眾買不起房子。另外台北市普發6000已經提出振興方案，但新北市還沒有動作。

幹事長卓冠廷表示，4月1日是侯友宜市長第二任期的執政百日，根據TVBS三月份進行的施政滿意度民調，侯友宜的施政滿意度暴跌兩成，在2020年8月就職兩年半時，施政滿意度來到高峰79%，但到了2023年3月16日的施政滿意度跌到61%，足足跌了18個百分點。另外，新北市民光榮感也從2020年第四名的70%跌到2023年的63%，直落六都最後一名。

書記長林秉宥表示，近期在地觀察大家都感受到市長無心市政，許多議員都有許多個案，地方各單位該推動的政策都要等待侯友宜的光環，明明有法規、資源，但卻被拖延，若侯友宜要選總統，對市民有很大的損失以及影響，民調下滑市民也會看在眼裡。

鄭宇恩強調，近期北市動用二備金，推動活絡振興的活動，但他們等了好幾天，新北市政府仍未提出全民普發6000元的相關帶動經濟的政策。侯友宜被動等待國民黨徵召選總統，但若市長請假選總統，市政就會停擺，缺失是否會更嚴重，民進黨議員們都相當擔憂，接下來的定期會黨團也會好好監督市府。

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