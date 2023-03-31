王道銀行「偷跑」普發6千　她曝原因酸：非常高明的行銷操作

▲王道銀因登記領6000元的人數少，所以提前匯款給民眾。（圖／記者劉維榛攝）



記者杜冠霖／台北報導

登記入帳領6000元的民眾依官網公告，最快領取時間是4月6日，結果傳出王道銀行於今（31）日提前撥款給民眾。民進黨立委林楚茵31日批評，王道銀行現在用偷跑方式製造話題，甚至讓民眾懷疑是詐騙，反而其他遵守規則的銀行好像落後了，這樣偷跑增加媒體曝光的行為並不可取，反而製造不必要的混亂。

財政部次長阮清華指出，因王道銀規模小、客戶少，所以登記筆數不多，因而提前在清明連假前先匯；國庫署則表示，還要再進一步了解狀況是不是這樣？有這樣的情形有多少？為什麼要這樣做？等釐清之後會對外說明。

林楚茵表示，王道銀行這是一個非常高明的行銷操作，今天下午之後，大家都在報導他們偷跑，讓存戶可以提前領到6千元，但這是偷跑，金融機構最講究信用與誠信問題，財金公司今天傍晚前才會把存戶資料跟金額撥款給各銀行。

林楚茵直言，王道銀行現在用偷跑方式製造話題，甚至讓民眾懷疑是詐騙，反而其他遵守規則的銀行好像落後了，政府跟整個金融機構的撥款作業都是以4月6號為基準，王道銀行這樣偷跑增加媒體曝光的行為並不可取，反而製造不必要的混亂。

對於撥款流程，林楚茵指出，從明天開始就是春假連續假期，若要讓大家在春假後收到這6千，財金公司在獲得登錄賬戶資料、經過整理之後，確實會在今天下班前、提前一個工作天把款項撥到各銀行。

林楚茵表示，王道銀行存戶較少，不管是否已經收到財政部金額，就先用代墊方式偷跑，政府第一次做發現金工作，程序當中自然會超前部署跟規劃，但不能把政府超前部署當作行銷手法，凸顯自己的銀行有效率。

林楚茵指出，發現金有一定遊戲規則，其他銀行都配合政府發放，不能因為存戶少、額度小就偷跑，這不符合金融監理上，對銀行誠信跟企業社會責任要求。對於財政部是否會懲罰？林楚茵解釋，金融監理是金管會，會去了解這樣的偷跑動作。

林楚茵表示，有些銀行比較大、存戶多，要撥付的款項大，如果學王道偷跑，可能要代墊上千萬，王道本身是純網銀，存戶少，收到錢趕快撥出、賺一波媒體效應，好像把存款登記在王道服務比較快，但不符合財政部跟銀行訂下的期限。

林楚茵指出，有時間差是因為放連假，本來依照正常程序，財金公司確實是今天會撥給各銀行，隔一天撥款、工作日已經到4月6號，這個程序才是正確的。