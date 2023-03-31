浮屍案凸顯移工偷渡問題　民眾黨團：政府簡化直接聘僱流程

▲民眾黨團31日「從浮屍案抽絲剝繭我國非法移工問題」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

西部沿海40天發現20浮屍，其中7名越南籍罹難者名列越南政府所提供欲偷渡來台的名單中。針對該案恐涉及台灣人口販賣問題，民眾黨立法院黨團今（31日）舉行記者會表示，政府重罰之外，也應完善相關法律漏洞，直接與移工母國合作協調契約內容，簡化直接聘僱流程等，減少剝削的可能，同時保障移工權益，才能治標也治本。

民眾黨團31日舉行「從浮屍案抽絲剝繭我國非法移工問題」記者會，立委陳琬惠表示，雖然內政部長林右昌稱其中9位罹難台人皆為落海或輕生，但另外7名越南籍死者則名列越南政府欲偷渡來台的名單當中，因此她認為政府要考量地下航線的問題，因為有些外籍配偶及失聯移工會透過非正規航線出海，發生船難而罹難，呼籲政府應儘快調查，掌握相關情報。

陳琬惠說，從現況來看，台灣正規入國管道已經出現瑕疵，仲介費、服務費、招聘費與押金等各種名目費用層層剝削，令移工無法負擔，只好轉由非法管道，相關單位必須完善法規，根除巧令名目的收費情形，直接與移工母國合作、協調契約內容，同時加強查緝國內人口販運，才能杜絕歪風。

民眾黨團副總召賴香伶指出，人口販運集團丟包偷渡客的情況並非首例，過去曾有台籍漁船要求36名偷渡客在恆春外海跳船搶灘，根據移民署統計，截至2022年底全台失聯移工超過8萬人。

賴香伶說，為了鼓勵失聯移工主動到案，政府實施「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」免除強制收容、罰款減至2千元，鼓勵失聯移工主動到案，但這是用錯誤方法解決正確問題，因為失業或找不到工作的移工為了賺取生活費，以及龐大仲介費的壓力之下，只會從事非法勞動，不會為了節省罰款主動選擇被遣返。

賴香伶也直言，近日《入出國及移民法》修正草案正在立法院內政委員會審查，其中院版第74條之1希望提高罰鍰以嚇阻失聯移工持續增長的問題，這種作法無法根治移工政策背後的結構性問題，反而會加劇移工的不利處境，高額仲介費用的層層剝削。