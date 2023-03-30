浮屍與越南偷渡名單吻合　傻眼！風電機台死者竟列無名屍簽結

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，檢警與海巡署卻在30日上午才召開專案會議因應。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣西部海域從2月起發生多起越南籍男女浮屍案，目前案情朝跨境人蛇集團近海丟包，或者走私偷渡船隻發生船難導致多人死亡發展，刑事局29日支援偵辦後，目前已釐清從2月27日起迄今發現的20具浮屍，其中7人都是打算偷渡來台的越南籍民眾，根據7具浮屍發現的時序和地點，該批死者一開始從高雄港外海被發現，台南將軍、安平、七股也陸續發現浮屍，緊接著雲林下湖口、買麥寮海芋也發現越南籍民眾浮屍，顯示越南官方掌握的14位偷渡民眾可能全數遇難。

至於該批浮屍為何分布雲林以南到高雄沿海，海巡人員透露因台灣冬天水溫冰冷，落水者溺斃後最快要5-7天後才會浮腫上浮，從最早發現的2月27日的高雄港外海女浮屍來推估，在2月20日前這些越南民眾就已落水遇害，這點也與越南駐台辦事處提供的14人失蹤名單，早在2月17日就失聯的狀況吻合。

但最讓人驚訝的是，彰化王功外海3月7日在風電機平台發現疑似越籍男姓乾屍，離奇懸掛在高逾海平面5公尺的平台上，經法醫解剖屍體，發現死亡主因是遭烈日曝曬多日、嚴重脫水死亡，但承辦單位未續追該男性為何離奇被困在近海的風機平台，檢察官居然以無名屍案件簽結，也讓今天剛成立的專案小組瞠目結舌。

最關鍵的問題在於，該批越南偷渡民眾墜海死亡且廣佈台灣中南部海域，檢警研判遭人蛇集團逐一丟包殺人滅口的可能性較小，但有可能人蛇集團船隻發生船難甚至沈船，導致船上偷渡民眾落海溺斃，之後隨著海象洋流逐漸擴散漂流，相信隨著警方鑑定作業持續進行，越南大批浮屍案的分布範圍仍會持續擴大。

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