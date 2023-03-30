布袋外海發現「福建木殼船」！疑載14越南偷渡客翻覆　關鍵證據曝

▲台灣近海從2月27日起迄今發現20具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣西半部沿海地帶從今年2月至今陸續出現多具浮屍，最新調查進度已到20具，有7具是越南籍、9具台籍，案情朝跨境人蛇集團近海丟包，或者走私偷渡船隻發生船難導致多人死亡發展。有消息指出，越南官方掌握的14位偷渡民眾是搭乘同一艘船來台，卻在海上翻覆，目前海巡單位已在嘉義布袋外海發現該艘木殼船。

根據《中時新聞網》報導，海巡人員本月7日在嘉義縣布袋外海發現一搜中型木殼船，經查該木殼船屬福建當地漁船，但早已申報遺失。另外，海巡透過移民署管道發現，有越南社群網站曾在2月底出現「有批越南人購買大陸木殼船要偷渡到台灣」的消息，照片中的船隻疑似與布袋外海船隻為同一艘，懷疑這艘船可能就是案發元凶。

警政署證實29日上午接獲越南駐台經濟文化辦事處提出請求，越南國內年初打算偷渡來台者，2月搭船離境後自此人間蒸發音訊全無，警政海巡單位從2月27日起陸續在台灣西岸發現20具海上浮屍、已查明16人身分，其中9人為台人意外落水身亡，7具浮屍目前確定為越南人，目前尚有4具遺體身分比對中。

而高檢署書記官長林宏松30日受訪時表示，根據越南方面的情資以及比對出來的遺體資料，懷疑這批浮屍可能是越南人蛇集團偷渡，當時有14位偷渡失蹤者上船，現在已經比對出其中的5男2女，但仍有4具遺體身分不能確認，還需要更多的情資、檢體比對。此外，該集團仍有3人未尋獲，檢方認為凶多吉少，未來可能還會發現更多的浮屍。

至於這批偷渡客罹難的原因，是因為遭人蛇集團推入海中？或是發生船難？或是餓死？林宏松也表示，因為這批人士罹難均有一段時間，再加上屍體泡在海水中，只能透過解剖釐清死因；目前僅能確認在台中外海風機上的越南籍男子為餓死，其他人罹難的原因還在釐清中。