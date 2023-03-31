2023台北燈會原民主題作品「潛行的靈光」　點亮台東美術館的夜

▲台北燈會原住民族主題燈會作品「潛行的靈光」，即日起移至台東美術館戶外展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為響應永續環保的藝術認養行動，台東縣政府延續2023台北燈會原住民族主題燈會作品「潛行的靈光」，即日起移至台東美術館戶外展出。

台東縣政府表示，在縣府文化處與台東美術館、台北市政府及光織屋工作團隊的齊力協調與合作，讓「潛行的靈光」卸下台北燈會任務之後，直接投入東台灣的山海自然懷抱中，讓作品中屬於海洋神祕深遂的光與線條，在台東美術館鬱鬱蔥蔥的草原中，點綴出似魚非魚般的質樸線條；同時又在夜晚美術館的綠影遮掩的路燈叢中，如同深海洄游的潛行魚群們，重新匯聚，航向深邃的太平洋。

文化處指出，由藝術家陳淑燕和杜瓦克．都耀創作的「潛行的靈光」，概念來自部落耆老於火堆旁講述的遠古奇幻故事，透過來自海洋神祕深遂的光與線條，似魚非魚的古代生物造型燈具，傳承在自然中生命搏鬥的智慧以及對山林與海洋的愛，頗有爆紅電影《阿凡達：水之道》的即視感。

文化處說明，2位藝術家是生活在東海岸的纖維創作者，在豐濱新社部落深耕多年，有感於台灣在地植物纖維材料的獨特性及工藝文化的岌岌可危，因此積極投入自然材料採集的技術、智慧和工藝特質發掘，使用在地原始素材和古老的技術，回歸人與土地最初的約定，找回這個時代人類逐漸遺失的和自然、和土地的親密關係，發展出許多空間燈藝和藝術裝置，編造簡樸而溫暖的當代美學。