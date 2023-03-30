111學年度全國學生舞蹈比賽　台東勇奪5項團體組特優

▲台東勇奪5項舞蹈比賽團體組特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



一年一度的全國學生舞蹈比賽於日前分別在桃園展演中心、台北體育館、嘉義縣立體育館辦理完成，全國舞蹈盛會台東學子展現超強舞蹈實力及平日扎實訓練成果，在個人組及團體組700多支隊伍中，不負重望奪得好成績，包括個人組榮獲7隊優等、1隊甲等，團體組榮獲5隊特優、6隊優等、1隊甲等，其中，國立台東高商已連續12年榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優成績。

縣府教育處指出，全國學生舞蹈比賽台東縣包括介達國小、關山工商分獲團體B丙組民俗舞國小、高中職組特優，台東高商榮獲高中(職)團體B乙組民俗舞特優(該校已連霸12年)，知本國中則獲國中團體B甲組民俗舞特優；現代舞的部分則是國立台東高中榮獲團體乙組特優。

教育處進一步說明，榮獲特優的縣屬學校知本國中，是多年舞蹈比賽常勝軍，此次舞蹈作品向萬物之神致敬，透過紅竹、中竹、竹鈴、黃綠葉、盾牌、彩色布幔等元素象徵阿美族開墾拓荒的歷史、悠久燦爛的部落文化，學生舞出積極美好的祝願，鼓勵族人努力開拓家園，讓阿美族持續豐盛、豐收、豐足、豐沛；另一所榮獲特優的縣屬學校介達國小，則以舞步鋪陳百步蛇羽化變雄鷹的排灣族神話故事，搭配傳統音樂，讓人看了發思古之幽情，沉浸在強而有力的節奏和舞蹈動作中，2所學校摘下特優當之無愧。