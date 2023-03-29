高中生關懷社區歡慶青年節　清潔生活輔具嘉惠不便民眾

▲救國團聯合高職生用實際行動協助整理社區輔具中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

329青年節救國團聯合高職生用實際行動協助整理社區輔具中心，包括輪椅、便盆椅的外觀清潔、擦拭、消毒每個步驟都絲毫不馬虎。輔具中心的志工表示，隨著長者和行動不便的人口逐漸增加，輔具的需求量也與日俱增，非常感謝地方各界的支持力挺。



救國團台東縣團委會總幹事崔自傑表示，在青年節特地號召國立關山工商、關山慈濟醫院、豐泉社區等參與，大家挽起袖子使用清潔用品將民間捐贈或慈濟基金會提供的二手輔具進行清潔。崔自傑指出，救國團連續第2年結合關山工商的同學共同參與，將輔具平台的輪椅整理完善作為後續申請者使用。





去年3月初揭牌成立的「關山環保輔具平台中心」在啟用後嘉惠許多縱谷鄉鎮的民眾，無論是長者或是疾病臥床的民眾都可以透過平台來「免費借用」。縱谷地區的人口高齡化問題非常嚴重，相較有些輔具單位採取收費方式，慈濟環保輔具平台以透過平台線上申請免費借用。



崔自傑說，透過關懷社區活動邀請年輕學子能多多關懷周遭的人事物，聯合關山工商、慈濟基金會和豐泉社區發展協會志工參與。餐飲科3年級的吳佩雯指出，家裡也有長輩但身體還算健朗，今天有機會來幫需要的民眾服務很開心，也希望長輩在使用時也能感受到她們年輕一輩的熱情付出。