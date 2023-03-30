南台灣乳癌第一刀侯明鋒醫師　駐點台東大武衛生所

▲南台灣乳癌第一刀侯明鋒醫師駐點台東大武衛生所 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武衛生所專科門診自109年7月起增開「乳房外科」專科門診服務，由有「南台灣乳癌第一刀」美譽的侯明鋒院長親自服務大武線的民眾，開辦2年多來，省去不少就醫車程、時間及複診往返的成本等，大幅提升看診效率。

衛生局說明，高雄醫學大學附設中和紀念醫院於大武鄉衛生所駐點，每月第1週星期三下午開設乳房外科專科門診，由現任乳房外科主治醫師及台灣外科醫學會理事長侯明鋒醫師看診，使民眾就醫在地化。乳房外科專科門診提供超音波及切片服務，民眾可以從看診、檢查一次完成，相較至大醫院看診流程，節省民眾掛號等候、就醫車程、就醫檢查、回診看報告等時間，民眾若有需求可多加利用，若需轉診，大武救護站可提供高醫直接掛號跟病床預約，減低民眾至高醫一床難求待床的困擾。

居住在大武鄉年約55歲的一名女士回憶道，在一次平常的健康檢查中，醫師透過X光片看到我胸部有不正常的陰影，我當時心裡真的好煩惱、好害怕，幸好衛生所馬上幫我轉診給每個月來大武駐點的高醫乳房外科門診，經過專科醫師檢查及檢驗結果，判讀為良性，讓我放心不少，接下來也只需要後續門診追蹤治療就好，在就醫過程中省了很多時間，不用再跑到其他地方就醫，也放下心中的一顆大石頭，真的很好！

衛生局提醒，縣民可多加利用大武衛生所乳房外科專科門診，可即時接受診察、治療，及轉診綠色通道，如及早發現異常，經醫師專業建議治療後，通常都有良好改善，呼籲婦女朋友應定期檢查，降低乳癌對健康的威脅。