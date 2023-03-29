麥當勞基金會贈醫療利器　助台東馬偕搶救偏鄉重症病童

▲麥當勞基金會捐贈了1台「重症加護型新生兒保溫箱」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東早產兒出生比率15.41%為全國的1.5倍，而極低體重兒又佔了早產兒的1/4。台東馬偕兒科團隊肩負兒科醫療最後一道防線，是台東唯一可提供低體重早產兒及重症病童醫療照護的醫院。麥當勞叔叔之家慈善基金會，特別捐贈了1台「重症加護型新生兒保溫箱」，增強台東馬偕在照護早產及重症病童的醫療戰力。麥當勞叔叔之家慈善基金會虞希禹董事與台東馬偕院長王功亮，在捐贈儀式中表示願並肩努力，一起打造台東兒童友善醫療環境。會中另加碼捐贈3台「彩色兒童輪椅」及3200片「童趣口罩」。

麥當勞叔叔之家慈善基金會董事虞希禹表示：「麥當勞叔叔之家慈善基金會長期關注兒童友善醫療議題，兒科醫護在第一線努力打仗，我們看見新生兒照護及門診與住院孩童的需求，透過實質行動成為一份支持力量，讓需要的孩子們，獲得最需要的醫療資源，健康長大！」麥當勞叔叔之家慈善基金會秘書長蔡金玲進一步說明，自2018年起，陸續挹注21家醫院共33台「重症加護型新生兒保溫箱」、以及挹注38家醫院共300台「彩色兒童輪椅」．而今年兒童節前夕，40萬份的「一起玩遊戲 童趣口罩」也將發送至全台95家合作醫院，盼讓就醫過程增添輕鬆氣氛，舒緩孩子就醫不安，也撫慰醫護團隊的辛勞。

「重症加護型新生兒保溫箱」運用在醫療上，可以直接在加護病房裡變身成手術台的多功能保溫箱，猶如變形金鋼般，可進行床位升降、旋轉、傾斜，便於為病童進行護理工作。保溫箱可以有效測量體重，調節溫度和濕度，對病童醫療有極大幫助。此次捐贈的「彩色兒童輪椅」，是由葛萊美得獎設計師蕭青陽以兒童的大玩具為設計概念，量身打造的；另外基金會以「一起玩遊戲」為概念，將平凡口罩變身為可互動的可愛遊戲，這款「一起玩遊戲 童趣口罩」不僅讓醫護人員藉此小禮物為孩子加油打氣，也提供家長或醫護，透過「一起玩遊戲」的互動，舒緩孩子的就醫壓力和緊張情緒。