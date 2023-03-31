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櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊　女大生曝極樂內幕

▲▼酒店小姐,賣淫。（圖／CFP）

▲女大生自爆到海外賣淫被捕，至今無法回國。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

受到疫情影響，日本歌舞伎町的風俗業生意大減，許多從業人員開始轉向「海外賣淫」，而東南亞更成為色情行業的新戰場。一名特地到東南亞某國賣淫的22歲女大生也親自分享個人經驗、當地買春價碼以及抽成比例。然而雖然海外賣淫賺得更多，但風險也高，該名女子就是因為接到偽裝成恩客的便衣警察，而遭到逮捕，護照、手機被沒收，至今仍無法回國。

根據FRIDAY報導，在日本夜場女子之間，原本最受歡迎的海外賣淫地點是美國，但是由於美國入境審查近幾年越發嚴格，對於隻身前往的年輕日本女姓更是嚴加審查，甚至曾經出現旅客只是手機內有穿泳衣的照片就被依「有賣淫目的之可能性」為由拒絕入境，並強制遣返，也因此讓東南亞成為這些賣淫女子的新目標。

一名22歲日本女大生美咲（化名）便親自公開了自己的海外賣淫經驗。她表示，去年聽到自己一直支持的牛郎決定在今年1月辭職，為了在他辭職前，幫他點一座價值1000萬日幣（約新台幣2290萬元）的香檳塔，因此決定去國外賣淫賺錢。

她指出，「我以前也曾經到國外賣淫，那時1天至少可以賺20萬日幣（約新台幣4.5萬元），所以這次才會決定要到國外，因為在日本賣淫1天很難賺到20萬日幣（約新台幣4.5萬元）。在我去的國家，60分鐘的套餐價值5萬日幣（約新台幣1.1萬元），我可以從中抽7成。因此決定到該國賣淫2周，並在12月中旬回國。」

根據美咲所任職的應召站流程，小姐會先在酒店房間待命，待客人抵達後先收取費用，再開始「工作」。然而在她開始接客的1周後，一如往常地讓客人進入房間，並向客人收取費用。沒想到客人卻突然拿出手銬將她銬住，原來這個人並非客人，而是臥底的便衣警察，隨後她被帶到當地的警察局，被拘留整整2天才獲釋。

她被釋放後，手機與護照全都被沒收，根本無法回國。這才知道，原來警方的目的並非逮捕美咲，而是要藉由她揪出幕後的賣淫集團，並把她當作證人，在主嫌的審判中作證。因此警方才會沒收她的護照，就是為了防止她在庭審開始前回國。事發至今已經超過3個月，美咲依舊被迫留在該國，無法回家。如今不只香檳塔之夢破滅，原本4月就要到新公司上班的她，恐怕也要丟了工作。

 

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