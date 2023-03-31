入住僅14天！日男童魂斷安置機構　雙腳遭熱水2度燙傷

▲男童進入安置機構僅5天就被熱水燙傷，14天後因敗血症身亡。（示意圖／123RF）



記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣松山市安置機構「AWC自立準備之家（AWC自立準備ホーム）」2021年受政府委託，接收一名患有重度智能障礙的13歲男童。然而男童在入住僅14天後，卻因敗血症身亡。據悉，男童在離世前9天，才因為工作人員的疏失，在浴室內雙腳被熱水浸泡，導致2度燙傷。而該名工作人員則被指出，患有輕度智能障礙。

愛媛縣政府指出，該名男童因為病情惡化，情緒失控導致行為暴躁，原本照顧他的母親實在不堪負荷，因此尋求相關單位幫助。該名男童最後在2021年12月17日，由愛媛縣兒童諮商所委託，交由AWC自立準備之家安置。

同月22日，男童在工作人員的協助下進入浴室洗澡，工作人員為了進行更衣的準備，暫時離開浴室約7分鐘。然而當工作人員回到浴室後，卻發現男童的雙腳被60度的熱水浸泡，經診治後，確定為2度燒燙傷，需要2至3周才能痊癒。就醫後，男童回到安置機構療養，然而同月31日上午卻突然發高燒，病情惡化，送醫搶救後不治身亡，死因為敗血症。

安置機構指出，熱水器是由廚房統一管理，平常雖然設定為43度，但是當時廚房員工為了洗碗，因此將整體熱水的水溫調高至60度，但洗完碗卻忘記將溫度調整回43度，導致男童因此被燙傷。而負責協助男童洗澡的工作人員則是患有輕度智能障礙，疑似就是因此才未能第一時間察覺。