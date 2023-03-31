3階段照護延緩失智！ 7旬翁走出憂鬱日照中心「當班長」

▲日照中心透過虛擬實境醫療科技輔助，幫長者打造旅遊回憶。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣邁入高齡社會，長者憂鬱問題更須重視。72歲的張先生是中度失智症患者，罹病後不願與人互動，經常鬱鬱寡歡，但被家人帶往日照中心後，在認知與日常功能上均有大幅進步，不僅願意起身與人互動，還成為帶領同學喊口號的「班長」，失智程度更從中度降為輕度，讓家人大為欣慰。

台灣108年邁入「高齡社會」，失智人口超過28萬人，面對失智長輩的病人與認知能力下降，越來越多日照中心也投入失智症照顧。部立台北醫院109年成立「悅心失智日照中心」，透過打造創意環境、虛擬實境醫療科技輔助等，改善長者焦慮、退化等問題，獲得112年SNQ認證肯定。

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72歲的張先生就是部立台北醫院病患，同為醫療從業人員的女兒分享，父親在到日照中心「上課」後，臨床失智評估量表（CDR）從2分進步到0.5分，感謝悅心日照中心為每位高齡者進行個別活動安排，讓父親覺得有尊嚴，也不再覺得去日照中心是虛度光陰。

▲悅心日照中心打造創意環境幫長者延緩失智，圖為中藥鋪風的護理站。（圖／部立台北醫院提供）

悅心失智日照中心武俊偉主任表示，為了讓長輩有沈浸式體驗，悅心在環境塑造上以懷舊元素結合新莊在地文化設計，打造中藥鋪風的護理站、新莊棒球場運動館等單元館，並提供虛擬實境VR科技輔療課程，引進專業復能氣動式HUR肌力訓練器材搭配量身打造專屬的運動計畫進行肌耐力訓練。

武俊偉提到，悅心失智日照中心的VR影片為「憶起遊台灣」，播放台灣各地風景名勝，讓長輩身歷其境感受旅遊的美好。此外，透過感官剌激及訓練生活功能獨立等，許多的個案認知及日常生活功能也因此有顯著進步，特別是憂鬱程度降低約30％，照顧者負荷而家屬評估長輩進步情形的部份也都有大幅改善，也都給予極高評價。

除了台北醫院外，苗栗醫院田心寶學堂和彰化醫院二水日照中心也分別以「智能照顧」和「樂齡練功 GO Strong」獲得110年、109年SNQ認證標章。田心寶學堂設計結合科技設計內置晶片感應安全系統的平安符，讓長輩自由活動不走失；二水日照中心的樂齡練功房，也在物理治療師輔助下，透過14台油壓肌力訓練器材，同時改善長輩握力、肌耐力與心肺能力。

▼田心寶學堂設計結合科技設計內置晶片感應安全系統的平安符，讓長輩自由活動不走失。（圖／記者嚴云岑攝）