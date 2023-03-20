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躺屎尿堆被活活虐死！桃園狠夫妻虐死八旬失智父親判刑定讞

▲桃園市白姓男子前年7月間懷疑舅舅吳姓男子對女友有逾矩輕薄行為，竟持吸塵器塑膠管毆打成傷，3天後發現陳屍陽台趕緊送醫早已死亡多時。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園狠心夫妻檔虐死8旬失智老父，判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市楊梅區徐姓男子與陳姓妻子，前年將妻子82歲的失智父親帶回家中照顧，但2人沒有善盡孝心，竟對岳父潑冷水、持馬桶刷毆打；甚至還掐頸、重摔、抓頭撞牆；女兒看到也不制止，竟持掃帚猛戳父親身體，老翁2天後氣絕身亡，周邊全都是屎尿排泄物。最高法院審理後，將2夫婦分別判刑10年與9年定讞。

判決指出，老翁當時罹有中度失智症、四肢無力萎縮無法站立，營養不良，無法自理大小便等狀況，2021年2月間，2人將老父親接回桃園的家中照顧，但2人因為不堪照護，心生不滿，竟罔顧人倫，開始對父親施暴。

當年7月間，因老翁經常失禁，2人就將老翁鎖在房門外的陽台上，還剝光老翁衣物，讓老翁在陽台上吹風受凍。這段期間內2人僅給老翁食物與水，並以監視錄影畫面監看老翁的狀況。過沒兩天，身為女婿的徐男清理老翁的排泄物時，竟以水桶裝水朝老翁用力潑去，老翁向後仰倒，撞到陽台牆角；接著持馬桶刷毆打老翁，罵道「你進來（按：屋內）的時候，就是葬儀社扛你的時候，我不可能讓你進來啦。」、「我敢三天只送一餐給你吃，因為是你自己的生命，你看我敢不敢，沒有吃東西不會大便啦（臺語）。」、「你如果一天大便在地上，你就一天沒有東西吃，看你有多少大便。」「是不是很久沒被打了。」

不僅毆打、辱罵，徐男更對老翁掐頸、重摔，老翁的女兒看到也不制止，甚至拿掃把柄戳老翁的下背部、臀部。2人在當月底打算出遠門到台南，就在陽台上留下3瓶礦泉水、一份饅頭夾蛋、一包餅乾，就出門離開。直到第二天傍晚返家許久後，才前來查看老翁的狀況。但老翁都叫不醒，送醫治療後，老翁因肺部疾病及營養不良、免疫力下降而併發肺炎、且因肌肉萎縮、營養不良出現橫紋肌溶解症，造成腎小管肌球蛋白沈積，引起腎小管阻塞，致急性腎衰竭死亡。檢警偵辦後，對2人提起公訴。

法院審理時，2人否認犯罪，辯稱這些行為不會造成老翁死亡，請求法院查明因果關係。但法院根據老翁的死因與監視器畫面，認定2夫婦有罪。一審將2人分別重判有期徒刑12年。上訴二審後，高院認為2人因不堪長期照顧，心生厭倦、不滿才犯案，與一般為情、財或仇而為之案件犯行有別；再加上徐男於本案中居於主導，二審因此改判徐男有期徒刑10年、陳女有期徒刑9年。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

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