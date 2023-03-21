失智男躺機捷A2站…警助返家　花店妻送「玫瑰花」致謝遭婉拒

▲桃園捷警發現失智男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

機捷新北A2三重站一名男子躺臥在站內穿堂處，桃捷公司立即通報捷警隊，警方到場發現男子沒有證件，也無法用言語清楚表達，疑有失智症狀，最後員警從他身上找到一張「一卡通」，循線聯繫上開花店的妻子再開車送他返家，妻子看到失智丈夫被員警送回，感激地遞上一束玫瑰花遭婉拒。

警方表示，20日上午11時許，接獲桃捷公司通知，表示在機捷A2三重站，69歲陳姓男子躺臥在穿堂，警員曾意達、陳俊仁立即前往協助處理，到場發現陳男無法清楚表達意識、言語不清，疑有失智症狀，身上也沒有證件，最後在他身上找到一張「一卡通」。

▼桃園捷警買麵包給失智男吃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

在等待警車時陳男喊餓，警方還自掏腰包買了麵包及水給他，再根據一卡通的資料循線找到陳男個資身份，透過北市圓山派出所查到戶籍住址，聯繫上在農安街經營花店的妻子，立即驅車將陳男送到花店。

▼桃園捷警開警車送他返家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

妻子看到失智走失的丈夫，相當感激警方協助，她表示丈夫領有重度精神障礙手冊，生活無法自理，平時由她在照顧，19日不知他為何出門閒逛，知道時已不知去處，由於花店還在營業中，還沒去報警，沒想到警方就找到他了，事後妻子拿了一束玫瑰花要送給員警遭婉拒後離去。

▼失智男的妻子拿店內玫瑰花贈與遭婉拒 。（圖／記者陳以昇翻攝）