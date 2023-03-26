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查房被阿嬤稱讚「醫師好帥」！他聽家屬1句道歉秒愣：流淚離開病房

▲▼蘇一峰被患者稱讚「醫師好帥」。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）

▲蘇一峰被患者稱讚「醫師好帥」。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）

記者柯振中／綜合報導

通常受到稱讚會感到開心，但也要看事發當下的情況如何。胸腔內科主治醫師蘇一峰日前進入病房時，突然被病患阿嬤稱讚「醫師好帥」，沒想到旁邊家屬補了一句話，讓他瞬間傻眼，只能含著淚離開病房，搞笑的病房趣事曝光，也讓粉絲們嘴角上揚。

蘇一峰在臉書上分享，他24日進入病房查房時，突然看見一名阿嬤眼睛睜大，同時向家屬說「哇～這醫師好帥」、「你看醫師好帥，對不對」，讓他瞬間不曉得要說什麼。

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沒想到，等他走進以後，阿嬤的兒子突然開口道歉，同時告知「我媽有點失智，會胡言亂語，你不要介意」。蘇一峰聽完以後，瞬間哭笑不得，只能開個玩笑緩解尷尬，「沒關係啦，阿嬤這樣很可愛。」

這時一旁的護理師突然補刀，告知患者前一天晚上把藥物吐掉，意識相當混亂，讓聽完這些的蘇一峰瞬間淚流滿面，說了句「我幫阿嬤加一個失智的藥物」，接著含淚離開病房。

逗趣的經歷曝光以後，粉絲們不禁嘴角上揚，同時出言安慰，「哈哈哈，失智不會影響審美觀啦！醫師是帥啊」、「代表這是阿嬤的真心話，不是客套」、「阿嬤失智還記得醫師的帥，那就是真的帥」、「蘇醫師很帥呀！要對自己有信心喔」、「失智還能說出醫生帥，就代表事實就是帥。」

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