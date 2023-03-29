克林台包力挺南消　允諾支援消防第七大隊火警體力補給

▲「克林台包」，熱心公益，在營業時間裡，如第七大隊轄區內發生重大火警，克林台包將會免費提供熱騰騰的招牌「八寶肉包」，給每位救災人員享用，以熱食補充體力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南在地企業「克林台包」，熱心公益不落人後，總經理劉音岑感念消防人員防疫救災辛勞，劉總經理決定往後每日上午8時至晚上8時營業時間裡，如第七大隊轄區內發生重大火警，克林台包將會免費提供熱騰騰的招牌「八寶肉包」，給每位救災人員享用，以熱食補充體力，為消防救災工作而努力。

「克林台包」傳承3代，具有超過1甲子歷史，目前由第3代的劉音岑總經理接任，於劉總經理在30多歲接班，以自己身為台南女兒為責任繼承家業，研發出各種新口味，1天可以賣出3、4千個包子。

第2代老闆將過去老台南人習慣吃的年菜『八寶肉』作餡，包在街邊小吃包子之中，強調用最上等的麵粉及昂貴的現宰豬後腿肉，混合的黃金比例，創造出皮彈肉香的絕妙口感。傳到第3代之後，劉音岑除了保留父親『八寶肉包』作為鎮店之寶，還創造出亦中亦西，將西式麵點的食材與中式包子面皮交織在一起，讓老中青不同世代顧客，都能愛上這60年老字號美味。克林台包子以行動來向偉大消防員致敬。

第七大隊大隊長石家源表示，衷心感謝克林台包總經理劉音岑，願意以無我無私之精神來支持消防，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，局長李明峯更表示，期望能藉「克林台包」此舉拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局將持續秉持著赤誠之心，貫徹市長黃偉哲維護公共安全之決心，讓市民獲得更安全的宜居城市。