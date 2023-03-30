馬英九誇武漢防疫！王必勝回嗆：他以「自己是中國人」的角度來說

▲馬英九參訪武漢抗疫專題展。（圖／記者任以芳攝）



記者趙于婷／台北報導

前總統馬英九近日到中國大陸參訪，前往武漢抗疫檔案館參觀，看到當初華航武漢包機的照片時，感嘆的表示，「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」他更直言「中國把疫情初步做了好的控制，是對人類的貢獻。」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則回應「以他自己是一個中國人的角度來說的，既然是中國人的觀點，我們就尊重他。」

馬英九今前往武漢抗疫檔案館參觀，走入「台胞協助防疫專區」時，講解員先是說明，部分滯留武漢的台灣民眾多是因旅遊所致，想趕快離開湖北、離開武漢，首批台胞返回家鄉後，原定2月5日和6日將剩下的台灣同胞送回家鄉，不過受到民進黨當局阻撓，使得滯留武漢的台灣民眾有家難回。

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講解員接著直言，經過不斷努力，才在4月21日將台胞全數送回家鄉。聽完講解員的說明，馬英九也轉頭朝向金銀潭醫院院長張定宇表示，「不好意思，我們的政府給你們造成困擾。」

另外，馬英九更提到，大家在張院長的領導下，把疫情初步做了好的控制，使得（疫情）不會大幅向外擴展，「這點我們感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。」

對此，王必勝則替台灣防疫人員抱不平，他強調「我們邊境防疫人員，在邊境把守，防止病毒入侵，去接回僑民，是很盡職，我們應該給他們掌聲，並沒有造成誰的困擾。」

而談到貢獻，他更直言「貢獻的點在哪裡，這疫情從中國武漢開始，傳播到全世界，造成7億人感染、700多萬人死亡，當然我們知道數字遠遠低估，我是不明白貢獻，但我知道的是，這是人類的大災難。」

關於未來交流的部分，王必勝則提及先前中國突禁止台貨輸入的困境回應「很希望未來兩岸醫療衛生的交流和專業交流是非常期待和歡迎，但是不是可以從回我們E-mail開始做，我想這是很善意、很禮貌的，我們從這邊開始一步步往前走。」