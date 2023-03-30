不只狒狒！埃及聖䴉脫逃、棕熊咬死人　她挖六福村爭議「劣跡斑斑」

記者杜冠霖／台北報導

逃竄的東非狒狒遭獵人射殺身亡，六福村昨（29）日深夜改口承認從園區逃出，引發大批網友群起砲轟。時代力量整理狒狒逃亡時間序，以及六福村過去動物飼養爭議，簡直是劣跡斑斑、一再說謊，六福村應該受到調查究責，而除了究責六福村外，也凸顯了動物園缺乏管理的種種問題。

▲六福村內部現況。（圖／記者陳凱力攝）



時代力量指出，除此次狒狒事件外，六福村也曾於1984年爆發埃及聖䴉脫逃，在全台繁衍近萬隻、引起生態浩劫；2004年引進基因缺陷白老虎並兩度繁殖，同年獅子咬死一名油漆工人；2005年一隻阿拉斯加棕熊還咬死餵食的管理員；而2023年更因管理不當，導致過去10年來有8隻長頸鹿接連死亡。

▼時代力量整理六福村爭議。（圖／時代力量提供，下同）



時代力量表示，東非狒狒脫逃一事鬧得沸沸揚揚，六福村緊急承認東非狒狒來自六福村，並在今日稍早召開記者會表達歉意並進行懲處。

時代力量認為，劣跡斑斑、一再說謊的六福村當然應該受到調查究責，但從鬧劇淪為悲劇的狒狒事件，除了究責六福村外，也凸顯了動物園缺乏管理的種種問題。

時代力量指出，依照發展觀光條例，觀光遊樂業休閒育樂設施主管機關為交通部觀光局，而動物展演則屬地方縣市主管機關、中央則為農委會。