7成不滿缺蛋處理、7成6擔心缺電　江啟臣：民眾對政府怨氣已到臨界點

▲啟思民本基金會公布3月份「七缺八漲民生經濟大調查」民調 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

啟思民本基金會今（30）日公布3月份「七缺八漲民生經濟大調查」民調，民調結果顯示，民眾對國政滿意度普遍偏低，民生經濟不滿意度將近7成、不滿缺蛋處理將近7成，同時也有7成6民眾擔心夏天缺電，7成1民眾對政府承諾沒有信心，8成1擔心漲電價將使通膨惡化。啟思民本基金會董事長江啟臣表示，從民調中可顯示，民眾對於政府的怨氣及怒火達到臨界點，政府再不正視此問題，只會被民眾唾棄。

民調中問到，「對於民進黨政府處理外交與國際關係上的表現滿不滿意？」，「對於民進黨政府處理國防與建軍整備上的表現滿不滿意？」、「對於民進黨政府處理兩岸關係上的表現滿不滿意？」都有近6成或是6成民眾不滿意。至於民生部分，也有6成7民眾不滿意，其中近期的缺蛋危機，也有7成民眾感到非常嚴重。

出席記者會的前立委沈富雄表示，這些問題其實都是冰山一角，大環境不好使得潮退了後就知道誰沒有穿內褲，現在是潮退的痛苦，但是這個毛病只是冰山一角，這座冰山可以看成未來的未爆彈，而在野黨要有決心也要有智慧解開這些未爆彈。

江啟臣分析，民眾對國政滿意度普遍偏低，民生經濟不滿意度將近七成，民調顯示，民眾對「外交與國際關係」的滿意度為 37.3%，「國防與建軍整備」的滿意度為36.3%，「兩岸關係」的滿意度為33.7%，「民生經濟」的滿意度最低為 28.1%。

交叉分析顯示，在前三項國政滿意度上，仍然呈現「藍綠支持者看法分歧，民眾黨與無政黨支持者傾向不滿意」的結果。值得執政黨注意的是，「民生經濟」不僅是全體選民滿意度最低的面向，而且綠營的支持者不滿意度為 31.6%， 顯然，執政黨在經濟民生的表現，也讓許多綠營支持者失望。

針對不滿缺蛋處理將近七成，江啟臣近一步分析，70.7%的民眾認為「缺蛋」問題嚴重；37.6%民眾認為缺蛋問題是因為政府處理失當；但不論缺蛋成因是天災禍人禍，不滿政府處理的比例達到69.4%；也有 70.1%的民眾認為台灣目前面臨「七缺八漲」的問題。

對於通膨問題超過9成民眾有感，且超越藍綠，感受強烈達到7成。江啟臣說明，通膨問題感受度顯然已經跨越藍綠，政府如果處理不當，可能動搖執政基礎。

另，針對有76.9%民眾擔心夏天缺電，71.1%民眾對政府承諾沒有信心，81.7%擔心漲電價將使通膨惡化，江啟臣認為，台灣面臨的缺電危機，顯示政府的能源政策出了問題。

該民調調查對象為全國20歲以上之網路人口，調查時間為2023年3月26日至27日， 有效樣本1,118份。抽樣誤差在 95%信心水準下，為±2.9%內，抽樣方法以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區。樣本代表性與加權採用比例估計法，母群體參數依內政部2022年6月之人口數據，針對本次調查蒐集資料，以反覆加權法(Raking)進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區特徵符合全國母體結構。