進口雞蛋今上架　農委會：還有1億顆陸續上市「4月下旬解蛋荒」

▲專案進口的澳洲冷藏雞蛋今在家樂福彰化以北量販店全面上架。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊惠琪／台北報導

農委會為解決國內短期蛋荒，進口雞蛋今（29日）起陸續在全台超市量販店通路上架，農委會畜牧處長張經緯表示，4月預計會有超過3500萬顆進口雞蛋上市、5月份約7000萬顆，加上國內蛋雞產量恢復中，預計四月下旬雞蛋缺口就會補足，市場就會回歸正常機制。

張經緯坦言，目前市場的確出現一些亂象，部分蛋農生產出來的蛋，透過非原來雞蛋運銷系統，也在市面上販售，一斤從90元、甚至110、120元都有，反而有固定牌價、洗選系統的通路，卻無蛋可賣，因此這次進口專案，透過原來的洗選業者，優先供應到通路端提供消費者購買。

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張經緯說，目前進口雞蛋主要銷售通路是以消費者經常觸及的點位，包括四大超商系統，和全聯、美聯社、楓康等超市系統，以及家樂福、大潤發、愛買等量販店。這個月預計會有1000萬顆進口雞蛋上架，4月約3500萬顆、5月約7000萬顆，總進口量超過1億顆。

▲農委會畜牧處長張經緯。（圖／記者楊惠琪攝）

張經緯表示，目前國內雞蛋每日缺口量約正常產量的一成到一成五，隨著氣溫回暖、疫情況至，蛋雞復養成數提高，農委會也提供復養、增養相關獎勵措施，透過國內產量逐步回穩、還有進口雞蛋補短期缺口，預估4月下旬可以紓解缺蛋情況，市場回歸正常機制。

張經緯說，這個月除了美國、日本、澳洲也開放幾個專案進口國家，此外，也參考日本進口國名單，因此國內也開放泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、巴西、土耳其等國家雞蛋進口，這個月底前就會有1000萬顆進口蛋上架。