進口平價蛋驚見發霉破損！農委會：運送過程壓傷「可要求換貨」

▲進口雞蛋今起在各大通路上架，卻傳出有消費者購買到破損、發霉雞蛋。示意圖，非受損蛋。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋今（29日）起陸續在全台超市量販店通路上架，引發搶購熱潮，但有量販通路的進口雞蛋傳出破損、發霉情況。農委會畜牧處長張經緯表示，可能是在包裝和換盤的過程中，有部分雞蛋被擠壓到產生破損，已經通路業者溝通，只要買到破損的雞蛋，都可在原來的通路更換。

張經緯指出，目前進口雞蛋多數透過海運，會要求全程冷鏈系統，進口過程會有全程溫度監控，溫度控制大概正負5度，也就是2度到8度左右的溫度。這次透過量販系統有兩種包裝的蛋，因為量販系統平常販售的方式，跟超市不一樣，有些是用全程冷鏈方式販售，主要來自澳洲原本就包好的盒裝蛋，全程都是冷鏈系統運送來台，也以冷藏蛋形式販售。

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張經緯說，這次運送過程中，確實有聽到某些量販業者反映，在包裝和換盤過程中，有部分雞蛋被壓到，農委會有跟通路業者溝通，若消費者買到破損的蛋，就拿到原來的通路去更換。

張經緯表示，針對搬運跟寄送過程中可能遭受破損，也跟供貨商、貿易代理、還有機場運送過程，層層檢討，會努力把運輸上的破損比例降到最低，目前多數進來的幾批，相對都是完整、保存沒有問題。