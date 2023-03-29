進口蛋比市場散蛋便宜　農委會：補足缺口「沒有要打擊蛋商蛋農」

▲進口雞蛋今開賣，一早雞蛋上架，就有民眾陸續進場採購雞蛋。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋今起陸續在國內各大通路上架，農委會吸收進口關稅與運輸成本，以平價進口蛋上市，每顆價格約6至7元，傳出比國內蛋農生產的市價還便宜。農委會畜牧處長張經緯表示，目前市場的確出現一些亂象，雞蛋價格一斤90到120元都有，採購進口蛋就是要補足缺口，導正市場機制，絕對沒有要傷害蛋農蛋商。

針對進口雞蛋今上架，張經緯今接受媒體聯訪指出，根據目前統計，包括泰國、土耳其、巴西、菲律賓等國家，雞蛋進口價格，到高雄港的報價，每顆蛋約台幣3.75元到5.5元，為了保障國內蛋雞產業，還是有30％關稅，這部分由農委會吸收，含稅後的價格，其實跟目前的批發價差不多，並沒有因為是進口雞蛋就賣高或賣低，強調會維持國內生產秩序和價格恆定性。

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至於進口雞蛋大舉抵台後，是否衝擊國內蛋商蛋農，本周蛋價是否再度凍漲。張經緯強調，農委會一向尊重產銷供需調整，只會適度監控產銷資訊，並不會去干預價格訂定，所以沒有所謂「凍漲」這樣的情況。

張經緯進一步指出，以前蛋商和蛋農間的默契，大家都會遵守所謂的報盤價，也就是產地價、批發價，農委會也尊重這樣的報盤機制，這也是有登報公開的，但現場在很多蛋農與蛋商間，並沒有遵照報盤機制，很多蛋商、運輸業者反映，現在收到的價格不是批發價55元，因此農委會透過進口蛋把短期缺口補足，希望能導正市場、回到市場機制，並沒有要去傷害農民、也沒有要傷害蛋商。