尹錫悅訪美前急撤核心幕僚　BLACKPINK事件不是「唯一因素」？

▲南韓總統尹錫悅在訪美距今剩不到一個月的時間，批准國安室長金聖翰請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅即將於4月26、27日拜訪華府，並參加由美國總統拜登在白宮所主辦的晚宴，距今只剩不到一個月；豈料，尹錫悅竟在此刻批准國家安保室長金聖翰請辭。當地報導透露，拜登有意邀請人氣女團BLACKPINK參加晚宴表演，然而金聖翰卻犯下疏失，未即時向尹錫悅匯報，才成為丟官的導火線，不過此說法卻仍引外界質疑。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，尹錫悅昨（29）日批准金聖翰請辭，導致外交部門人事佈局迎來轉變，並對4月的訪美行程產生影響。由於是睽違12年有南韓總統受邀前往美國進行國是訪問（State visit），加上今年適逢美韓建交70周年，拜登與尹錫悅在會談上的談論議題橫跨北韓核武威脅、半導體產業鏈、通膨削減法案（IRA），南韓國內相當重視此次出訪所能取得的外交成果。

對於南韓總統辦公室在短時間內大換血、甚至撤換在外交政策上扮演關鍵角色的國家安保室長金聖翰，而理由竟然是因為金聖翰未能即時向尹錫悅傳達，拜登與吉兒夫人希望邀請BLACKPINK能和女神卡卡（Lady Gaga）在白宮晚宴合體演出，就連南韓執政黨關係人士也相當疑惑，「事情有這麼嚴重嗎？」

▲南韓國家安保室長金聖翰請辭獲准。（圖／CFP）

報導指出，其實金聖翰和尹錫悅是多年來的舊時，金聖翰不僅是尹錫悅就讀首爾大光國小時的同學，在尹錫悅競選總統時，金聖翰更在外交國安政策佈局上扮演決定性角色，因此外界相當不解，為何在出訪美國只剩不到1個月的時間內，尹錫悅以快刀斬亂麻的方式，在隔天毫不留情面地批准金聖翰請辭。

報導分析，BLACKPINK事件恐怕只是引發金聖翰丟官的最後一條導火線，其實事前國家安保室早就傳出多項問題，包括金聖翰與國家安保室次長金泰孝不和的謠言傳遍政壇，兩人過去多次爆發意見衝突，導致此次斡旋尹錫悅訪美的過程中，兩人無法達成有效溝通。

而金聖翰所主導的國家安保室也被傳出與總統秘書室溝通不足，國家安保室經常以保密為由，拒絕與秘書室共享訪美行程、議題等資訊，導致內部傳出不滿的聲浪。

▲南韓女子天團BLACKPINK外傳受美國第一夫人吉兒女士邀請，將於4月在白宮晚宴與Lady Gaga共同表演。（圖／CFP）

另外，總統辦公室與外交部之間溝通不良、與美方談判通膨削減法、日韓與美韓峰會傳出的各種缺失，也成為導致金聖翰丟官的多項因素之一。

隨著南韓外交人事布局出現大挪移，尹錫悅已經指定南韓駐美國大使趙太庸回國接任國家安保室長，至於外交部次長趙賢東則擔任南韓駐美大使。

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