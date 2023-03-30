　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅訪美前急撤核心幕僚　BLACKPINK事件不是「唯一因素」？

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅在訪美距今剩不到一個月的時間，批准國安室長金聖翰請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅即將於4月26、27日拜訪華府，並參加由美國總統拜登在白宮所主辦的晚宴，距今只剩不到一個月；豈料，尹錫悅竟在此刻批准國家安保室長金聖翰請辭。當地報導透露，拜登有意邀請人氣女團BLACKPINK參加晚宴表演，然而金聖翰卻犯下疏失，未即時向尹錫悅匯報，才成為丟官的導火線，不過此說法卻仍引外界質疑。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，尹錫悅昨（29）日批准金聖翰請辭，導致外交部門人事佈局迎來轉變，並對4月的訪美行程產生影響。由於是睽違12年有南韓總統受邀前往美國進行國是訪問（State visit），加上今年適逢美韓建交70周年，拜登與尹錫悅在會談上的談論議題橫跨北韓核武威脅、半導體產業鏈、通膨削減法案（IRA），南韓國內相當重視此次出訪所能取得的外交成果。

對於南韓總統辦公室在短時間內大換血、甚至撤換在外交政策上扮演關鍵角色的國家安保室長金聖翰，而理由竟然是因為金聖翰未能即時向尹錫悅傳達，拜登與吉兒夫人希望邀請BLACKPINK能和女神卡卡（Lady Gaga）在白宮晚宴合體演出，就連南韓執政黨關係人士也相當疑惑，「事情有這麼嚴重嗎？」

▲▼南韓國家安保室長金聖翰請辭獲准。（圖／CFP）

▲南韓國家安保室長金聖翰請辭獲准。（圖／CFP）

報導指出，其實金聖翰和尹錫悅是多年來的舊時，金聖翰不僅是尹錫悅就讀首爾大光國小時的同學，在尹錫悅競選總統時，金聖翰更在外交國安政策佈局上扮演決定性角色，因此外界相當不解，為何在出訪美國只剩不到1個月的時間內，尹錫悅以快刀斬亂麻的方式，在隔天毫不留情面地批准金聖翰請辭。

報導分析，BLACKPINK事件恐怕只是引發金聖翰丟官的最後一條導火線，其實事前國家安保室早就傳出多項問題，包括金聖翰與國家安保室次長金泰孝不和的謠言傳遍政壇，兩人過去多次爆發意見衝突，導致此次斡旋尹錫悅訪美的過程中，兩人無法達成有效溝通。

而金聖翰所主導的國家安保室也被傳出與總統秘書室溝通不足，國家安保室經常以保密為由，拒絕與秘書室共享訪美行程、議題等資訊，導致內部傳出不滿的聲浪。

▲▼南韓女子天團BLACKPINK外傳受美國第一夫人吉爾女士邀請，將於4月在白宮晚宴與Lady Gaga共同表演。（圖／CFP）

▲南韓女子天團BLACKPINK外傳受美國第一夫人吉兒女士邀請，將於4月在白宮晚宴與Lady Gaga共同表演。（圖／CFP）

另外，總統辦公室與外交部之間溝通不良、與美方談判通膨削減法、日韓與美韓峰會傳出的各種缺失，也成為導致金聖翰丟官的多項因素之一。

隨著南韓外交人事布局出現大挪移，尹錫悅已經指定南韓駐美國大使趙太庸回國接任國家安保室長，至於外交部次長趙賢東則擔任南韓駐美大使。

►美國指定！BLACKPINK「合體女神卡卡」國宴演出 韓高官協調疏失請辭

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／大陸取消兩岸航班「48小時PCR陰性證明」
5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死
狒狒死挨轟！六福村暫閉非洲部落　若閉園逾30天「1情況」恐挨
訊息句尾「加上1符號」她喊：看起來很不屑！一票人驚呆　用法曝
彰化水鹿闖入防火巷　活活卡死
清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！
馬英九會談宋濤全文曝光　「兩岸維持合作交流、避免戰爭衝突」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度恐怖崩落「25人消失地面」！信徒寺廟拜拜墜井12死

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

尹錫悅訪美前急撤核心幕僚　BLACKPINK事件不是「唯一因素」？

揭露普丁致勝核公事包！按「這個鍵」核武1秒爆炸　傳承50年首公開

嬰兒房有動靜！監視器拍到「蒼白小臉」貼鏡頭　媽毛炸：沒人在家

孟加拉記者報導「物價飆漲」被抓恐關14年　政府：不實新聞

大國開戰彈藥消耗將破表　美軍事首長籲提高產量

割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　仔細一看驚見「眉毛縫在一起」

華爾街日報記者在俄羅斯被捕　遭控「從事間諜活動」恐判20年

亞太軍備競賽加速中　衛報剖析4大衝突熱區「點名台灣」

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

遠傳讓學校冷氣變聰明、舒適又省電　廚佛驚呆：生錯時代了啦！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

印度恐怖崩落「25人消失地面」！信徒寺廟拜拜墜井12死

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

尹錫悅訪美前急撤核心幕僚　BLACKPINK事件不是「唯一因素」？

揭露普丁致勝核公事包！按「這個鍵」核武1秒爆炸　傳承50年首公開

嬰兒房有動靜！監視器拍到「蒼白小臉」貼鏡頭　媽毛炸：沒人在家

孟加拉記者報導「物價飆漲」被抓恐關14年　政府：不實新聞

大國開戰彈藥消耗將破表　美軍事首長籲提高產量

割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　仔細一看驚見「眉毛縫在一起」

華爾街日報記者在俄羅斯被捕　遭控「從事間諜活動」恐判20年

亞太軍備競賽加速中　衛報剖析4大衝突熱區「點名台灣」

印度恐怖崩落「25人消失地面」！信徒寺廟拜拜墜井12死

直播／跟著泰星Apo、Mile到印度看女裝！DIOR 2023秋季大秀今晚登場

快訊／內湖火燒車漏油復燃！拖吊人員遭火吻「3度灼傷」送醫搶救

愛吃炸物肥屁股！她激推「5部位刮油菜單」狠瘦：禁吃麵包

台中民宅壓2工人！他喊「要救哥哥」徒手扛鐵板　連搬6小時雜物

作家H罹癌又染重感冒！一天「吞20顆藥丸」躺床動不了

快訊／大陸取消兩岸航班「48小時PCR陰性證明」

認識柏霖超過10年！李佳穎親解「兩人淵源」

純網銀首家！將來銀行4月推房貸　利率最低2.06％

死了一隻狒狒之後－－從狒狒生命，看環境教育

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

國際熱門新聞

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

台人不能進大樓　UN官員被問到變臉

俄女醫慘淪性奴！參戰「被逼玩換妻」崩潰

迪士尼開除「漫威娛樂董事長」

特斯拉3款新Model 3曝光！　售價131萬起

美軍2架黑鷹直升機墜毀　傳9人罹難

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

夫妻洗鴛鴦浴遭巴頭　兇手是山獅

情侶住飯店滴到臭水！抬頭見巨蟒天花板爬行

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

比太陽大300億倍！　新發現「巨無霸黑洞」

亂放生！小金魚「暴風成長」變巨無霸

中國嗆荷蘭勿擋半導體：不會簡單嚥下這口氣

更多熱門

相關新聞

監視器拍到蒼白小臉　她嚇：沒人在家

監視器拍到蒼白小臉　她嚇：沒人在家

美國媽媽艾許莉（Ashley Meredith）收到手機app通知嬰兒房內有所動靜，她好奇點開查看，寶寶監視器竟拍到一名幼童蒼白無神的臉龐，令人害怕的是，當時家裡根本沒有人，畫面中也不是自己的孩子。

彈藥消耗破表　美軍首長籲提高產量

彈藥消耗破表　美軍首長籲提高產量

美記者在俄被抓　遭控「從事間諜活動」

美記者在俄被抓　遭控「從事間諜活動」

日本擬4月開放陸客「打滿3劑」免PCR證明入境

日本擬4月開放陸客「打滿3劑」免PCR證明入境

日檢「追加起訴」山上徹夜4罪！

日檢「追加起訴」山上徹夜4罪！

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓金聖翰尹錫悅BLACKPINK國安室長

讀者迴響

熱門新聞

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面