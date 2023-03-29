告發陳宗彥免費召妓案　徐巧芯證人身分出庭：立委手上還有東西

記者劉昌松／台北報導

台北市議員徐巧芯日前告發前行政院發言人陳宗彥，在台南市府任內接受性招待涉及不法，台北地檢署分他字案調查，29日首度傳喚徐出庭作證，除確認告發內容以及證據外，徐巧芯指出立委陳琬惠手上有當年台南地檢署檢察官曾聲請延長監聽，希望北檢能追查南檢是否有放水以及陳宗彥是否涉及貪污。

▲前行政院發言人陳宗彥涉接受性招待貪污案，正由北檢偵辦中。（資料照／記者屠惠剛攝）

台南地檢署在2014年偵辦酒店業者妨害風化案件時，意外發現當時在台南市府任職的陳宗彥疑似接受花酒招待，並報請分他字案調查，結果業者妨害風化案起訴判刑，陳宗彥案則在2015年簽結。

民眾黨立委陳琬惠2月17日召開記者會爆料，陳宗彥擔任台南市府新聞處長及國際關係處處長時，屢次接受綽號「豆哥」酒店業者王孝瑋的性招待喝花酒，質疑南檢吃案，隔天陳宗彥請辭行政院發言人職務，法務部也立即要求台南地檢署對本案重分、重啟偵查。

▲台北市議員徐巧芯為告發陳宗彥案到北檢出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

徐巧芯接著到北檢告發陳宗彥涉及追訴時效25年的《貪汙治罪條例》，並控告當時承辦檢察官放水。檢察官29日首度傳喚徐巧芯出庭，庭訊過程約20分鐘後，徐巧芯向媒體表示，在提告後，得知立委陳琬惠手上還有一些資料，是陳宗彥案承辦檢察官曾聲請延長監聽，希望檢察官能進一步了解，因為「裡面提到喬消防，喬牌照，喬事情，加上免費召妓這個部分的話，形成對價關係，是非常嚴重的。」

另外，徐巧芯也希望北檢調查當時南檢調查時有沒有放水的問題，因為有一本書曾提到，台南前秘書長陳美伶女士打過電話給南檢檢察長，表示雙方平常有聯絡管道的，會不會這個案子也跟他們幾位也有關係，這些都要靜待檢調調查。