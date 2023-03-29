快訊／台灣海峽驚現16浮屍！疑人蛇集團丟包害命　法務部長說話了

記者張君豪、陳韻如、劉人豪／台北報導

台中港離岸風電高10公尺的平台上，本月7日被發現一具詭異男屍，豈料，台灣西部外海7縣市又陸續發現浮屍，2周內累計16具，外界質疑是否有越南人蛇集團涉嫌海上丟包。對此，法務部長蔡清祥今(29日)表示，將盡快啟動防治人口販運督導小組，若涉及到販運將嚴加辦理。

▲ 法務部長發現16具浮屍發表看法。（圖／記者張君豪攝）

蔡清祥說，法務部知道這個訊息以後，立即要求台高檢署督導各地地檢署，盡速相驗、盡快啟動防治人口販運督導小組，邀集各相關單位了解事實狀況進一步偵查，如果涉及到販運事實，會蒐集各地檢署相驗資料來判斷，如果真的跟人蛇集團有關一定要嚴加辦理。

對於是否有國外人士偷渡的可能性？蔡清祥表示高檢署蒐集各地檢署相驗資料並彙整，再邀集各單位研商來迅速偵辦。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

針對3月間台灣台中到高雄沿海地區發現多起男女浮屍命案，疑似遭人蛇集團丟包一案，海巡署29日下午表示，經過統計全台灣海域3月總計發現16具浮屍，目前確定其中5具是台灣民眾落海罹難，另外2具包含台中風機平台發現的乾屍，因身上有攜帶身分證件、確定是越南籍民眾命喪台灣海域。

海巡署指出，另外9具浮屍因身體腐爛、面貌遭魚蝦啃食、身上無證件等因素，尚無法確定，目前正釐清是否與跨國人蛇集團丟包偷渡客有關。