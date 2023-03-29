四海幫搞生基祈福詐騙　富商豪擲千萬買到報拆列管違建

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊29日宣布破獲四海幫海鳴堂主黃男（39歲、經查無前科）以販售「佛陀山生基位 」「光讚生基位」等生基契約，從2021年起陸續向5名銀髮族被害人兜售吸金，其中一名台北市68歲的男性公司負責人斥資1千萬元，購買20個生基位土權，未料該產權根本就是報拆列管違建，該吸金集團詐騙金額逾3千萬元新台幣，警方日前收網逮捕16人到案。

▲刑事局29日宣布破獲四海幫海鳴堂主設局生基位詐騙吸金，得手逾3千萬元。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：四海幫海鳴堂黃男2021年6月在新竹竹北地區成立巨豐公司，透過購買未上市股條消費者的個資，聘僱電話行銷業務推銷生基罐、石板、土權等生基祈福產品，並以每個單位18-90萬元，誆騙被害人日後可高價販售，並介紹假買家取信被害人，手段相當惡劣。

警方表示：等到被害人斥資購買後，詐騙集團就會捏造各種理由假稱交易失敗、轉賣產權出問題無法出售，導致被害人大批現金無法索討，最後直接失聯導致5名被害人損失超過3千萬元。

刑事局偵一大隊會同鐵路警察局台北分局、北市大安分局、新北市蘆洲分局、新竹市第二分局、苗栗縣刑大共組專案小組，報請台北地檢署指揮，於今年1月起陸續拘提黃姓主嫌及集團成員共16人到案，並查扣現金1561萬餘元、汽車5部、LV、香奈兒及愛馬仕等名牌包3個、勞力士手錶1支、生基特區商品簽收單、生基塔憑證、石板提貨憑證、生基塔使用權狀、土地權狀、投資切結書等證物。

黃姓主嫌到案後坦承販售生基位詐財，但部分涉案業務堅稱是販售生基位導致消費糾紛，否認對詐騙行為之情，警詢後依觸犯詐欺罪嫌將16人移送法辦，法院裁定眾人5～40萬元交保候傳。

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